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  • 36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге

36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге

31 июля, 10:58

Брянское «Динамо Бр» объявило о переходе в команду полузащитника Сергея Терехова.

«🔥 С возвращением, Серeжа! Можно сменить клуб, город и лигу. Можно сыграть за сборную. Но нельзя сменить ДНК. Здесь всe начиналось, и здесь всe продолжится. 🔵 Добро пожаловать домой», – говорится в сообщении клуба Второй лиги.

Терехов родился в Брянске и провел первые матчи на профессиональном уровне за местное «Динамо» в 2008 году.

  • В этом году 36-летний хавбек сыграл за «Кубань» 9 матчей, сделал 1 ассист.
  • Терехов провел 158 матчей в РПЛ за «Динамо», «Оренбург», «Сочи» и «Химки».
  • На его счету 2 матча за сборную России в отборе на ЧМ-2022.

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Источник: страница ФК «Динамо Брянск» в соцсети VK
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Трансферы Кубань Динамо Бр Терехов Сергей
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