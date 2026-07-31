36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге

Брянское «Динамо Бр» объявило о переходе в команду полузащитника Сергея Терехова.
«🔥 С возвращением, Серeжа! Можно сменить клуб, город и лигу. Можно сыграть за сборную. Но нельзя сменить ДНК. Здесь всe начиналось, и здесь всe продолжится. 🔵 Добро пожаловать домой», – говорится в сообщении клуба Второй лиги.
Терехов родился в Брянске и провел первые матчи на профессиональном уровне за местное «Динамо» в 2008 году.
- В этом году 36-летний хавбек сыграл за «Кубань» 9 матчей, сделал 1 ассист.
- Терехов провел 158 матчей в РПЛ за «Динамо», «Оренбург», «Сочи» и «Химки».
- На его счету 2 матча за сборную России в отборе на ЧМ-2022.
Источник: страница ФК «Динамо Брянск» в соцсети VK