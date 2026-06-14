Канчельскис дал прогноз на новый заход Моуринью в «Реал»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис оценил назначение Жозе Моуринью в «Реал».

«Хочется увидеть его в тренировочном процессе. Ему будет очень сложно добиться каких-то результатов. Но Жозе это умеет. Поэтому думаю, что у Моуринью все получится, и «Реал» выиграет и чемпионат, и Лигу чемпионов.

У Жозе точно хватит авторитета перед футболистами. Его многие уже похоронили, но, дай Бог, у него все получится», – сказал Канчельскис.