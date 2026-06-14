Канчельскис дал прогноз на новый заход Моуринью в «Реал»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис оценил назначение Жозе Моуринью в «Реал».
«Хочется увидеть его в тренировочном процессе. Ему будет очень сложно добиться каких-то результатов. Но Жозе это умеет. Поэтому думаю, что у Моуринью все получится, и «Реал» выиграет и чемпионат, и Лигу чемпионов.
У Жозе точно хватит авторитета перед футболистами. Его многие уже похоронили, но, дай Бог, у него все получится», – сказал Канчельскис.
- 11 июня «Реал» объявил о подписании с Моуринью контракта на три года.
- 63-летний португалец уже возглавлял «Мадрид» в 2010–2013 годах.
- До Жозе «Реал» возглавлял Альваро Арбелоа.
Источник: «Спорт-Экспресс»