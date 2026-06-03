Игроки краснодарского клуба приостановили контракты

В «Кубани» тяжелая финансовая ситуация. Игроки приостановили контракты и грозятся забастовкой.
«Сегодня футболисты «Кубани» в массовом режиме за исключением нескольких человек приостановили действие трудовых договоров с клубом до полной выплаты имеющейся задолженности.
Это им позволяла сделать ст. 142. Трудового кодекса Российской Федерации.
Задолженность на сегодня: заработная плата с марта по май, премиальные и квартирные.
Существует большая вероятность невыхода футболистов на ближайший матч», – написал источник.
- Краснодарцы занимают 10-е место в группе «Серебро» на втором этапе турнира в дивизионе А Второй лиги. У команды 15 очков после 16 матчей, до финиша турнира осталось 2 тура.
- 6 июня «Кубань» сыграет дома с «Тюменью», а 14 июня в гостях с «Зенитом-2».
- «Кубань» тренирует чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова