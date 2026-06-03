Игроки краснодарского клуба приостановили контракты

В «Кубани» тяжелая финансовая ситуация. Игроки приостановили контракты и грозятся забастовкой.

«Сегодня футболисты «Кубани» в массовом режиме за исключением нескольких человек приостановили действие трудовых договоров с клубом до полной выплаты имеющейся задолженности.

Это им позволяла сделать ст. 142. Трудового кодекса Российской Федерации.

Задолженность на сегодня: заработная плата с марта по май, премиальные и квартирные.

Существует большая вероятность невыхода футболистов на ближайший матч», – написал источник.