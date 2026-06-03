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Игроки краснодарского клуба приостановили контракты

Вчера, 17:15
3

В «Кубани» тяжелая финансовая ситуация. Игроки приостановили контракты и грозятся забастовкой.

«Сегодня футболисты «Кубани» в массовом режиме за исключением нескольких человек приостановили действие трудовых договоров с клубом до полной выплаты имеющейся задолженности.

Это им позволяла сделать ст. 142. Трудового кодекса Российской Федерации.

Задолженность на сегодня: заработная плата с марта по май, премиальные и квартирные.

Существует большая вероятность невыхода футболистов на ближайший матч», – написал источник.

  • Краснодарцы занимают 10-е место в группе «Серебро» на втором этапе турнира в дивизионе А Второй лиги. У команды 15 очков после 16 матчей, до финиша турнира осталось 2 тура.
  • 6 июня «Кубань» сыграет дома с «Тюменью», а 14 июня в гостях с «Зенитом-2».
  • «Кубань» тренирует чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань
Комментарии (3)
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plm
1780497855
Зажрались они ...
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Бумбраш
1780498908
Квартирные??? Забрались кубаноиды,разгонять нах этот зверинец и дело с концом
Ответить
Чилим.
1780504648
Бьют Кубань-никак не добьют. Но похоже уже скоро. Тем более таким москваноидам, как Бумбараш не терпится... На потуги своего зверинца устал смотреть.
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