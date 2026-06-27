ЧМ-2026. Уругвай проиграл Испании (0:1) и не смог выйти из группы

Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Уругвай в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Акрон» в Мексике и закончилась победой европейской сборной со счетом 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте забил Алекс Баэна.

Испанцы набрали семь очков в группе H и вышли в плей-офф с первого места. Уругвайцы с двумя очками финишировали на третьей строчке.