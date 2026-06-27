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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Испания
Уругвай - Испания: обзор матча 27 июня 2026
Уругвай
27.06.2026, суббота, 03:00
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Испания
42'
А. Баэна
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Испания
Завершен
Красная карточка
Агустин Каноббио
90'
+4
Желтая карточка
Николас де ла Крус
90'
+3
90'
+5'
76'
Замена
Ферран Торрес
️️️️➡️️
Микель Оярсабаль
76'
Замена
Нико Уильямс
️️️️➡️️
Ламин Ямаль
Замена
Брайан Родригес
️️️️➡️️
Хуан Мануэль Санабрия
70'
66'
Замена
Йереми Пино
️️️️➡️️
Алекс Баэна
60'
Замена
Фабиан Руис
️️️️➡️️
Педри
60'
Замена
Дани Ольмо
️️️️➡️️
Микель Мерино
Желтая карточка
Гильермо Варела
58'
Замена
Федерико Виньяс
️️️️➡️️
Федерико Вальверде
57'
Желтая карточка
Хуан Мануэль Санабрия
54'
47'
Желтая карточка
Алекс Баэна
Замена
Серхио Рочет
️️️️➡️️
Фернандо Муслера
46'
Замена
Николас де ла Крус
️️️️➡️️
Мануэль Угарте
45'
45'
+8'
Травма
Мануэль Угарте
44'
42'
ГОЛ! 0:1!
Алекс Баэна
Пас отдал
Маркос Льоренте
Показать весь матч
Live: Уругвай - Испания
Поле
Текстовая версия
90+5'
Агустин Каноббио (Uruguay) получил красную карточку.
90+4'
Пау Кубарси (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Николас де ла Крус (Uruguay) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Нико Уильямс (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Нико Уильямс (Spain) в офсайде.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
87'
Пауза в матче. Травму получил Йереми Пино (Spain).
86'
Ферран Торрес (Spain) пробил (правой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Фабиан Руис.
85'
Николас де ла Крус (Uruguay) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Унаи Симон (Spain). Пас отдал Дарвин Нуньес.
84'
Ферран Торрес (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Унаи Симон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uruguay.
81'
Марк Кукурелья (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Агустин Каноббио (Uruguay) в офсайде.
77'
Эмерик Ляпорт (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Федерико Виньяс (Uruguay).
76'
Замена у команды Spain. Микель Оярсабаль ушел, Ферран Торрес вышел.
76'
Замена у команды Spain. Ламин Ямаль ушел, Нико Уильямс вышел.
76'
Дани Ольмо (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Матиас Оливера (Uruguay).
75'
Правила нарушил Дани Ольмо (Spain).
75'
Николас де ла Крус (Uruguay) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Правила нарушил Родри (Spain).
74'
Федерико Виньяс (Uruguay) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Замена у команды Uruguay. Хуан Мануэль Санабрия ушел, Брайан Родригес вышел.
66'
Замена у команды Spain. Алекс Баэна ушел, Йереми Пино вышел.
66'
Фабиан Руис (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Правила нарушил Николас де ла Крус (Uruguay).
64'
Момент не реализован! Федерико Виньяс (Uruguay). Длинный пас отдал Максимилиано Араухо.
63'
Момент не реализован! Дани Ольмо (Spain). Пас отдал Ламин Ямаль.
60'
Замена у команды Spain. Микель Мерино ушел, Дани Ольмо вышел.
60'
Замена у команды Spain. Педри ушел, Фабиан Руис вышел.
59'
Микель Мерино (Spain) заработал штрафной в атаке.
58'
Гильермо Варела (Uruguay) получил желтую карточку.
57'
Федерико Виньяс (Uruguay) сыграл рукой.
57'
Замена у команды Uruguay. Федерико Вальверде ушел, Федерико Виньяс вышел.
56'
Правила нарушил Пау Кубарси (Spain).
54'
Хуан Мануэль Санабрия (Uruguay) получил желтую карточку за фол.
54'
Ламин Ямаль (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Правила нарушил Хуан Мануэль Санабрия (Uruguay).
46'
Алекс Баэна (Spain) получил желтую карточку за фол.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Uruguay. Фернандо Муслера ушел, Серхио Рочет вышел.
45+9'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+8'
Момент не реализован! Микель Оярсабаль (Spain). Пас отдал Эмерик Ляпорт.
45+6'
Максимилиано Араухо (Uruguay) заработал штрафной на левом фланге.
45+2'
Правила нарушил Агустин Каноббио (Uruguay).
45+1'
Максимилиано Араухо (Uruguay) в офсайде.
45'
Правила нарушил Педри (Spain).
45'
Гильермо Варела (Uruguay) заработал штрафной на правом фланге.
45'
Сколько минут добавил судья? 8.
45'
Замена у команды Uruguay. Мануэль Угарте ушел, Николас де ла Крус вышел.
42'
Пауза в матче. Травму получил Мануэль Угарте (Uruguay).
42'
Гол! 0:1! Забил Алекс Баэна (Spain). Ассистент - Маркос Льоренте (длинная передача).
39'
Пауза в матче. Травму получил Микель Оярсабаль (Spain).
39'
Момент не реализован! Дарвин Нуньес (Uruguay). Пас после быстрого прохода сделал Мануэль Угарте.
37'
Правила нарушил Маркос Льоренте (Spain).
37'
Максимилиано Араухо (Uruguay) заработал штрафной в атаке.
36'
Момент не реализован! Родриго Бентанкур (Uruguay). Пас отдал Максимилиано Араухо.
32'
Удар заблокирован. Бил Агустин Каноббио (Uruguay).
32'
Агустин Каноббио (Uruguay) заработал штрафной на правом фланге.
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
20'
Момент не реализован! Пау Кубарси (Spain). Навешивал Алекс Баэна с углового.
19'
Агустин Каноббио отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Spain.
17'
Удар заблокирован. Бил Ламин Ямаль (Spain). Ассистент - Педри.
16'
Мануэль Угарте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Spain.
13'
Педри (Spain) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Правила нарушил Родриго Бентанкур (Uruguay).
12'
Правила нарушил Алекс Баэна (Spain).
12'
Агустин Каноббио (Uruguay) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Дарвин Нуньес (Uruguay) в офсайде.
11'
Ламин Ямаль (Spain) в офсайде.
8'
Дарвин Нуньес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Spain.
8'
Хуан Мануэль Санабрия отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Spain.
6'
Правила нарушил Микель Мерино (Spain).
6'
Родриго Бентанкур (Uruguay) заработал штрафной в атаке.
4'
Правила нарушил Эмерик Ляпорт (Spain).
4'
Дарвин Нуньес (Uruguay) заработал штрафной в атаке.
2'
Себастьян Касерес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Spain.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Уругвай
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Испания
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Муслера
16
Оливера
3
Касерес
13
Варела
5
Угарте
25
Санабрия
6
Бентанкур
8
Вальверде
20
Араухо
14
Каноббио
9
Нуньес
3-1-3-3
23
Симон
22
Кубарси
14
Ляпорт
24
Кукурелья
16
Родри
5
Льоренте
20
Педри
6
Мерино
19
Ямаль
15
Баэна
21
Оярсабаль
23
Муслера
1
Рочет
1
Рочет
23
Муслера
5
Угарте
7
де ла Крус
7
де ла Крус
5
Угарте
25
Санабрия
18
Родригес
18
Родригес
25
Санабрия
8
Вальверде
21
Виньяс
21
Виньяс
8
Вальверде
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
6
Мерино
10
Ольмо
10
Ольмо
6
Мерино
15
Баэна
11
Пино
11
Пино
15
Баэна
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Торрес
21
Оярсабаль
19
Ямаль
17
Уильямс
17
Уильямс
19
Ямаль
Остались в запасе
Уругвай
Испания
12
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
12
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Уругвай - Испания
3
1
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
14
14
Офсайды
5
2
Количество передач
301
623
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.2
0.86
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
Акрон
Посещаемость:
45065
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Генич)
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