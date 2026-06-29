Талалаев объяснил провал Уругвая на ЧМ-2026: «Мне искренне жаль Бьелсу»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о результатах сборной Уругвая на ЧМ-2026.

Уругвай закончил выступление на чемпионате мира, заняв третье место в группе H с двумя очками.

Команда Марсело Бьелсы играла с Испанией, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.

«В полном порядке южноамериканские сборные. В плей-офф уверенно вышли все, кроме Уругвая. Вот это, пожалуй, главная неожиданность. Набрать лишь два очка в матчах с Кабо-Верде и Саудовской Аравией... Катастрофа!

Мне искренне жаль Марсело Бьелсу, большого тренера. Но если ты разговариваешь с футболистами на разных языках и в какой-то момент теряешь контроль над раздевалкой, это не может не повлиять на результат.

Тренер должен быть гибким. Учитывать, что идеи и методы, которые используются с середнячками, со звездами работают не всегда. Особенно на уровне сборных. Да, в Уругвае много хороших игроков. Но когда они не объединены командным духом, это приводит к тому, что в решающем матче с Испанией у них за 90 минут только один удар в створ», – сказал Талалаев.