ЧМ-2026. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1) и вышла в плей-офф

Бельгия крупно обыграла Новую Зеландию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере и закончилась победой европейской сборной со счетом 5:1.
Дубль сделал Леандро Троссард. Еще по голу забили Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.
Бельгийцы набрали пять очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. Новозеландцы финишировали последними.
Чемпионат мира. Группа G. 3 тур
Новая Зеландия - Бельгия - 1:5 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Троссард, 28; 0:2 - Л. Троссард, 50; 0:3 - К. Де Брюйне, 66; 1:3 - Э. Джаст, 84; 1:4 - Р. Лукаку, 86; 1:5 - А. Салемакерс, 90+4.
Источник: «Бомбардир»