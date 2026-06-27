ЧМ-2026. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1) и вышла в плей-офф

Бельгия крупно обыграла Новую Зеландию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере и закончилась победой европейской сборной со счетом 5:1.

Дубль сделал Леандро Троссард. Еще по голу забили Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

Бельгийцы набрали пять очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. Новозеландцы финишировали последними.