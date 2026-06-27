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  • ЧМ-2026. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1) и вышла в плей-офф

ЧМ-2026. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1) и вышла в плей-офф

Сегодня, 07:57
4

Бельгия крупно обыграла Новую Зеландию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере и закончилась победой европейской сборной со счетом 5:1.

Дубль сделал Леандро Троссард. Еще по голу забили Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

Бельгийцы набрали пять очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. Новозеландцы финишировали последними.

Чемпионат мира. Группа G. 3 тур
Новая Зеландия - Бельгия - 1:5 (0:1)
Голы: 0:1 - Л. Троссард, 28; 0:2 - Л. Троссард, 50; 0:3 - К. Де Брюйне, 66; 1:3 - Э. Джаст, 84; 1:4 - Р. Лукаку, 86; 1:5 - А. Салемакерс, 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Бельгия Новая Зеландия
Комментарии (4)
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zlobny_zenitos
1782537129
#вернитеголирану
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zlobny_zenitos
1782537346
Бились с Египтом весь матч, терпели до конца...забили в добавленное, и нато-польский-ку*ва-судья нарисовал на ВАР какой то там частичноголеностопный офсайд...нет справедливое отношение к Ирану с самого начала...при въезде обыскивали, 130 человек почти от делегации безосновательно обвинили в отношении к КСИР, не пустили...Инфантино! Футбол без политики! #вернитеголирану
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zlobny_zenitos
1782537403
#вернитеголирану #футболбезполитики
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