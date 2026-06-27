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Чемпионат мира по футболу 2026
Новая Зеландия - Бельгия
Новая Зеландия - Бельгия: обзор матча 27 июня 2026
Новая Зеландия
27.06.2026, суббота, 06:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
1 : 5
Завершен
Бельгия
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Новая Зеландия - Бельгия
Завершен
90'
+4'
85'
Замена
Ромелу Лукаку
️️️️➡️️
Шарль Де Кетеларе
85'
Замена
Николас Раскин
️️️️➡️️
Юри Тилеманс
Замена
Фрэнсис де Врис
️️️️➡️️
Либерато Кэкачей
79'
72'
Замена
Алексис Салемакерс
️️️️➡️️
Леандро Троссард
72'
Замена
Амаду Онана
️️️️➡️️
Кевин Де Брюйне
Замена
Майкл Боксолл
️️️️➡️️
Тим Пэйн
64'
Замена
Каллум Маккоуэтт
️️️️➡️️
Джо Белл
64'
Желтая карточка
Элайджа Джаст
(фол)
56'
56'
Замена
Матиас Фернандес-Пардо
️️️️➡️️
Жереми Доку
Желтая карточка
Марко Стаменич
(фол)
46'
Замена
Бен Олд
️️️️➡️️
Райан Томас
46'
Замена
Джесси Рэндалл
️️️️➡️️
Сарпит Сингх
46'
45'
+6'
21'
Гол отменен
Леандро Троссард
Показать весь матч
Live: Новая Зеландия - Бельгия
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:5.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 1:5.
90+4'
Гол! 1:5! Забил Алексис Салемакерс (Belgium). Ассистент - Ромелу Лукаку (быстрый проход).
90+3'
Момент не реализован! Артур Теате (Belgium).
90+2'
Макс Крокомб отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
90+2'
Максим Де Куйпер (Belgium) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand). Пас отдал Ханс Ванакен.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
90'
Момент не реализован! Амаду Онана (Belgium). Пас отдал Hans Vanaken.
86'
Гол! 1:4! Забил Ромелу Лукаку (Belgium). Ассистент - Николас Раскин (длинная передача).
85'
Замена у команды Belgium. Юри Тилеманс ушел, Николас Раскин вышел.
85'
Замена у команды Belgium. Шарль Де Кетеларе ушел, Ромелу Лукаку вышел.
84'
Гол! 1:3! Забил Элайджа Джаст (New Zealand).
83'
Юри Тилеманс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
82'
Крис Вуд (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
80'
Момент не реализован! Алексис Салемакерс (Belgium). Пас отдал Матиас Фернандес-Пардо.
79'
Замена у команды New Zealand. Либерато Кэкачей ушел, Фрэнсис де Врис вышел.
78'
Момент не реализован! Максим Де Куйпер (Belgium).
77'
Алексис Салемакерс (Belgium) заработал штрафной в атаке.
76'
Момент не реализован! Тайлер Биндон (New Zealand). Навешивал Джесси Рэндалл с углового.
76'
Максим Де Куйпер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
76'
Удар заблокирован. Бил Элайджа Джаст (New Zealand). Ассистент - Крис Вуд.
74'
Максим Де Куйпер (Belgium) сыграл рукой.
74'
Удар заблокирован. Бил Амаду Онана (Belgium). Ассистент - Матиас Фернандес-Пардо.
74'
Удар заблокирован. Бил Матиас Фернандес-Пардо (Belgium). Ассистент - Шарль Де Кетеларе.
73'
Алексис Салемакерс (Belgium) в офсайде.
72'
Шарль Де Кетеларе (Belgium) заработал штрафной на правом фланге.
72'
Правила нарушил Майкл Боксолл (New Zealand).
72'
Замена у команды Belgium. Кевин Де Брюйне ушел, Амаду Онана вышел.
72'
Замена у команды Belgium. Леандро Троссард ушел, Алексис Салемакерс вышел.
69'
Юри Тилеманс (Belgium) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Каллум Маккоуэтт (New Zealand).
66'
Гол! 0:3! Забил Кевин Де Брюйне (Belgium).
66'
Удар заблокирован. Бил Кевин Де Брюйне (Belgium). Ассистент - Матиас Фернандес-Пардо.
65'
Момент не реализован! Матиас Фернандес-Пардо (Belgium). Пас после быстрого прохода сделал Леандро Троссард.
64'
Замена у команды New Zealand. Джо Белл ушел, Каллум Маккоуэтт вышел.
64'
Замена у команды New Zealand. Тим Пэйн ушел, Майкл Боксолл вышел.
64'
Брэндон Мехеле отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
62'
Удар заблокирован. Бил Кевин Де Брюйне (Belgium).
62'
Артур Теате (Belgium) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand).
61'
Бен Олд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
61'
Удар заблокирован. Бил Кевин Де Брюйне (Belgium). Ассистент - Матиас Фернандес-Пардо.
60'
Правила нарушил Брэндон Мехеле (Belgium).
60'
Джесси Рэндалл (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Момент не реализован! Артур Теате (Belgium). Навешивал Максим Де Куйпер с углового.
60'
Финн Сурман отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
59'
Момент не реализован! Джесси Рэндалл (New Zealand).
58'
Тимоти Кастань отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
57'
Либерато Кэкачей (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Замена у команды Belgium. Жереми Доку ушел, Матиас Фернандес-Пардо вышел.
56'
Элайджа Джаст (New Zealand) получил желтую карточку за фол.
56'
Леандро Троссард (Belgium) заработал штрафной на правом фланге.
56'
Правила нарушил Элайджа Джаст (New Zealand).
55'
Момент не реализован! Тим Пэйн (New Zealand).
54'
Элайджа Джаст (New Zealand) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Belgium). Пас отдал Крис Вуд.
54'
Правила нарушил Шарль Де Кетеларе (Belgium).
54'
Тим Пэйн (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
Гол! 0:2! Забил Леандро Троссард (Belgium). Ассистент - Ханс Ванакен.
50'
Удар заблокирован. Бил Леандро Троссард (Belgium). Ассистент - Кевин Де Брюйне.
47'
Момент не реализован! Кевин Де Брюйне (Belgium). Пас отдал Ханс Ванакен.
46'
Марко Стаменич (New Zealand) получил желтую карточку за фол.
46'
Правила нарушил Марко Стаменич (New Zealand).
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды New Zealand. Сарпит Сингх ушел, Джесси Рэндалл вышел.
45'
Замена у команды New Zealand. Райан Томас ушел, Бен Олд вышел.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+6'
Правила нарушил Леандро Троссард (Belgium).
45+6'
Финн Сурман (New Zealand) заработал штрафной на левом фланге.
45+5'
Юри Тилеманс (Belgium) заработал штрафной в атаке.
45+5'
Правила нарушил Райан Томас (New Zealand).
45+3'
Момент не реализован! Тимоти Кастань (Belgium). Длинный пас отдал Жереми Доку.
45+2'
Момент не реализован! Артур Теате (Belgium). Навешивал Кевин Де Брюйне с углового.
45+2'
Сарпит Сингх отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
45+2'
Удар заблокирован. Бил Ханс Ванакен (Belgium). Ассистент - Леандро Троссард.
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
45'
Удар заблокирован. Бил Леандро Троссард (Belgium).
43'
Шарль Де Кетеларе (Belgium) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand). Пас отдал Леандро Троссард.
42'
Момент не реализован! Кевин Де Брюйне (Belgium). Пас отдал Леандро Троссард.
39'
Момент не реализован! Жереми Доку (Belgium). Пас отдал Максим Де Куйпер.
34'
Правила нарушил Юри Тилеманс (Belgium).
34'
Райан Томас (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Жереми Доку (Belgium) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил Финн Сурман (New Zealand).
31'
Удар заблокирован. Бил Ханс Ванакен (Belgium). Ассистент - Максим Де Куйпер.
30'
Ханс Ванакен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
28'
Гол! 0:1! Забил Леандро Троссард (Belgium).
27'
Марко Стаменич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
27'
Ханс Ванакен (Belgium) заработал штрафной на правом фланге.
27'
Правила нарушил Тайлер Биндон (New Zealand).
27'
Правила нарушил Тайлер Биндон (New Zealand).
23'
Ханс Ванакен (Belgium) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Правила нарушил Крис Вуд (New Zealand).
21'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
19'
Удар заблокирован. Бил Леандро Троссард (Belgium). Ассистент - Кевин Де Брюйне.
17'
Тайлер Биндон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
16'
Жереми Доку (Belgium) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand). Пас отдал Шарль Де Кетеларе.
16'
Удар заблокирован. Бил Леандро Троссард (Belgium). Ассистент - Жереми Доку.
13'
Пауза окончена. Матч продолжается.
13'
Пауза в матче. Травму получил Брэндон Мехеле (Belgium).
12'
Кевин Де Брюйне (Belgium) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand). Пас отдал Ханс Ванакен.
12'
Удар заблокирован. Бил Брэндон Мехеле (Belgium). Длинный пас делал Кевин Де Брюйне.
10'
Тим Пэйн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
5'
Крис Вуд (New Zealand) в офсайде.
4'
Момент не реализован! Юри Тилеманс (Belgium). Пас отдал Ханс Ванакен.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Тайлер Биндон
ЦЗ
16
Финн Сурман
ЦЗ
2
Тим Пэйн
ПЗ
6
Джо Белл
ОП
8
Марко Стаменич
ЦП
10
Сарпит Сингх
ЦП
23
Райан Томас
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
9
Крис Вуд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Юри Тилеманс
(К)
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Новая Зеландия
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
5
Майкл Боксолл
ЦЗ
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
20
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
19
Бен Олд
ЛВ
7
Логан Роджерсон
ПВ
21
Джесси Рэндалл
ЛФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Бельгия
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
23
Николас Раскин
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Крокомб
13
Кэкачей
4
Биндон
16
Сурман
2
Пэйн
6
Белл
8
Стаменич
10
Сингх
23
Томас
11
Джаст
9
Вуд
3-3-3-1
1
Куртуа
21
Кастань
3
Теате
4
Мехеле
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
10
Троссард
11
Доку
13
Кэкачей
3
де Врис
3
де Врис
13
Кэкачей
2
Пэйн
5
Боксолл
5
Боксолл
2
Пэйн
6
Белл
20
Маккоуэтт
20
Маккоуэтт
6
Белл
23
Томас
19
Олд
19
Олд
23
Томас
10
Сингх
21
Рэндалл
21
Рэндалл
10
Сингх
7
Де Брюйне
24
Онана
24
Онана
7
Де Брюйне
8
Тилеманс
23
Раскин
23
Раскин
8
Тилеманс
11
Доку
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
11
Доку
10
Троссард
22
Салемакерс
22
Салемакерс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Новая Зеландия
Бельгия
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
7
Логан Роджерсон
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
7
Логан Роджерсон
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Остались в запасе
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Новая Зеландия - Бельгия
2
Всего ударов по воротам
6
35
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
7
Офсайды
1
1
Количество передач
436
525
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
13
Блокированные удары
1
12
Удары из пределов штрафной
3
23
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
0.24
3.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
БиСи Плэйс
Посещаемость:
52497
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Англия
1 : 0
06.06.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 1 тур
Бельгия
1 : 1
15.06.2026
Египет
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