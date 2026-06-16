Тренер сборной Египта: «Нам должны были дать пенальти»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался об игре подопечных в матче с Бельгией (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

«Я горжусь своими игроками, даже если сегодня мы потеряли очки. Я доволен тем, как игроки воплощают тактические идеи, над которыми я работал последние два года. Я всегда говорил им, что мы должны играть в другой футбол, и что мы можем играть против любой команды.

Самое важное для нас – пройти в следующую стадию. Мы все еще можем прибавить в следующих матчах. Мы были близки к победе, нам должны были дать пенальти», – сказал Хассан.