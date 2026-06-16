Сменился главный фаворит ЧМ-2026 у букмекеров

Букмекеры обновили котировки на победителя чемпионата мира.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Он продлится до 19 июля.

Главным фаворитом у букмекеров стала Франция. Они обошли Испанию, не сумевшую победить Кабо-Верде (0:0).