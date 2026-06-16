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Сменился главный фаворит ЧМ-2026 у букмекеров

16 июня, 14:42
2

Букмекеры обновили котировки на победителя чемпионата мира.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Он продлится до 19 июля.

Главным фаворитом у букмекеров стала Франция. Они обошли Испанию, не сумевшую победить Кабо-Верде (0:0).

  1. Франция – коэффициент 5.50 на победу;
  2. Испания – 5.70;
  3. Англия – 8.00;
  4. Португалия – 8.50;
  5. Аргентина – 11.00;
  6. Бразилия – 12.00;
  7. Германия – 15.00;
  8. Нидерланды – 20.00;
  9. Норвегия – 35.00;
  10. Бельгия – 40.00;
  11. Марокко – 40.00;
  12. США – 40.00.

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Источник: Спортс’’
Чемпионат мира Рейтинг Франция Испания Англия Португалия Аргентина Бразилия Германия Нидерланды Норвегия Бельгия Марокко США
Комментарии (2)
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Цугундeр
1781610282
)) Ага. Ща мы-то все на Сенегал и поставим...))
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СильныйМозг
1781623658
Главным фаворитом, среди петухов, по прежнему остаются болельщики Спартака.
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