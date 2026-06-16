Сменился главный фаворит ЧМ-2026 у букмекеров

Букмекеры обновили котировки на победителя чемпионата мира.
Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Он продлится до 19 июля.
Главным фаворитом у букмекеров стала Франция. Они обошли Испанию, не сумевшую победить Кабо-Верде (0:0).
- Франция – коэффициент 5.50 на победу;
- Испания – 5.70;
- Англия – 8.00;
- Португалия – 8.50;
- Аргентина – 11.00;
- Бразилия – 12.00;
- Германия – 15.00;
- Нидерланды – 20.00;
- Норвегия – 35.00;
- Бельгия – 40.00;
- Марокко – 40.00;
- США – 40.00.
Источник: Спортс’’