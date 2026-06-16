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  • Игроки сборной Ирана аплодисментами приветствовали речь Инфантино в раздевалке

Игроки сборной Ирана аплодисментами приветствовали речь Инфантино в раздевалке

16 июня, 13:35
9

Президент ФИФА Джанни Инфантино после первого матча сборной Ирана на ЧМ-2026 выступил с речью в раздевалке команды, обращенной к игрокам.

Иран в Лос-Анджелесе сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2).

«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но вы показываете хорошую игру. У вас осталось еще два матча, и вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете.

Я знаю, через что вы проходите, я понимаю это, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», – сказал Инфантино.

Речь швейцарца приветствовали аплодисментами.

  • Дубль у Новой Зеландии сделал Элайджа Джаст, отличившийся на 7-й и 54-й минутах. У Ирана забили Рамин Резаэян на 32-й и Мохаммад Мохеби на 64-й.
  • Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои после игры выразил мнение, что его команду притесняют на ЧМ-2026.

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Источник: RMC Sport
Чемпионат мира Новая Зеландия Иран Инфантино Джанни
Комментарии (9)
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Цугундeр
1781607430
)) У лысого кота в заложники взяли?))
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САДЫЧОК
1781607482
Лживое, лицемерное лысое ЧМО! Он и вашим и нашим говорит одно-а делает всё по заданию!
Ответить
Император 1
1781608020
Свистом надо было
Ответить
balam
1781611842
поддержу иранцев.молодцы ребята,красавчики
Ответить
rash1959
1781613708
да он агитатор-большевиков...
Ответить
MaxRnD
1781614905
Иуда яйцеголовая
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