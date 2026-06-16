Игроки сборной Ирана аплодисментами приветствовали речь Инфантино в раздевалке

Президент ФИФА Джанни Инфантино после первого матча сборной Ирана на ЧМ-2026 выступил с речью в раздевалке команды, обращенной к игрокам.
Иран в Лос-Анджелесе сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2).
«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но вы показываете хорошую игру. У вас осталось еще два матча, и вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете.
Я знаю, через что вы проходите, я понимаю это, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», – сказал Инфантино.
Речь швейцарца приветствовали аплодисментами.
- Дубль у Новой Зеландии сделал Элайджа Джаст, отличившийся на 7-й и 54-й минутах. У Ирана забили Рамин Резаэян на 32-й и Мохаммад Мохеби на 64-й.
- Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои после игры выразил мнение, что его команду притесняют на ЧМ-2026.
Источник: RMC Sport