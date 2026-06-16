Тренер сборной Бельгии оценил результат матча с Египтом

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о матче с Египтом (1:1) на ЧМ-2026.

«Матчи такого турнира, как чемпионат мира, всегда сложны, тем более против одной из лучших сборных Африки. Нельзя давать им пространство и позволять обретать уверенность.

Они забили первым же ударом, а это всегда плохо, потому что подкрепляет их план на игру. Нам удалось сравнять счет благодаря игроку, вышедшему со скамейки, и у нас даже был шанс победить. Было важно отреагировать. В итоге эта ничья вынуждает нас теперь обязательно побеждать Иран», – сказал Гарсия.