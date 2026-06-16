Тренер худшей по рейтингу ФИФА сборной ЧМ-2026 остался разочарован ничьей в 1-м туре

Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Базили высказался о ничьей с Ираном (2:2) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
По ходу игры его подопечные дважды вели в счете.
«Я безмерно горжусь футболистами и их игрой. Они очень хорошо владели мячом, создали много моментов. Мы разочарованы тем, что не смогли победить. Мы забили два очень хороших гола, и тем обиднее, поскольку у нас был шанс войти в историю. Но я все равно весьма горд», – сказал Базили.
- Дубль у Новой Зеландии сделал Элайджа Джаст, отличившийся на 7-й и 54-й минутах. У Ирана забили Рамин Резаэян на 32-й и Мохаммад Мохеби на 64-й.
- Новая Зеландия в 3-й раз выступает на ЧМ. В ее активе за всю историю турнира нет побед, 4 ничьи и 3 поражения.
- Новая Зеландия в рейтинге ФИФА от 11 июня занимала 85-е место – самое низкое среди 48 участников турнира.
Источник: BBC