Тренер худшей по рейтингу ФИФА сборной ЧМ-2026 остался разочарован ничьей в 1-м туре

Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Базили высказался о ничьей с Ираном (2:2) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

По ходу игры его подопечные дважды вели в счете.

«Я безмерно горжусь футболистами и их игрой. Они очень хорошо владели мячом, создали много моментов. Мы разочарованы тем, что не смогли победить. Мы забили два очень хороших гола, и тем обиднее, поскольку у нас был шанс войти в историю. Но я все равно весьма горд», – сказал Базили.