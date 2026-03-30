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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия - Чили
Новая Зеландия - Чили: обзор матча 30 марта 2026
Новая Зеландия
30.03.2026, понедельник, 09:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Чили
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Статистика матча Новая Зеландия - Чили
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1
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 08:25
69
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Обзор матча Новая Зеландия – Бельгия голы и лучшие моменты (Видео)
27 июня
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ЧМ-2026. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1) и вышла в плей-офф
27 июня
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Новая Зеландия – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026
27 июня
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 08:25
69
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Обзор матча Новая Зеландия – Бельгия голы и лучшие моменты (Видео)
27 июня
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ЧМ-2026. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1) и вышла в плей-офф
27 июня
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Новая Зеландия – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026
27 июня
Леау объяснил драку в матче с Чили
8 июня
Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями
6 июня
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6 июня
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Португалия – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Португалия – Чили: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.68
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Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
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Новая Зеландия
Чили
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 0
06.06.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 0
06.06.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Новая Зеландия
4 : 1
30.03.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Чили
2 : 1
18.11.2025
Перу
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
0 : 2
15.11.2025
Чили
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