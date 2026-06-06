06.06.2026, суббота, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
3-2-3-2
12
Са
2
Семеду
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
24
Кошта
17
Леау
8
Фернандеш
26
Консейсау
7
Роналду
10
Силва
3-2-2-2
12
Вигуру
26
5
Роман
3
Марипан
6
Писарро
17
Суасо
11
Осорио
25
Арсе
16
Тапиа
19
12
Са
22
Силва
22
Силва
12
Са
13
Вейга
14
Инасиу
14
Инасиу
13
Вейга
3
Диаш
4
Араужо
4
Араужо
3
Диаш
2
Семеду
5
Далот
5
Далот
2
Семеду
24
Кошта
21
Невеш
21
Невеш
24
Кошта
7
Роналду
19
Гедеш
19
Гедеш
7
Роналду
10
Силва
18
Нету
18
Нету
10
Силва
26
Консейсау
11
Феликс
11
Феликс
26
Консейсау
26
15
Сьерральта
15
Сьерральта
26
8
Лойола
2
Ормасабаль
2
Ормасабаль
8
Лойола
6
Писарро
13
Мендес
13
Мендес
6
Писарро
19
18
Эчеверрия
18
Эчеверрия
19
16
Тапиа
9
Моралес
9
Моралес
16
Тапиа
11
Осорио
0
Райхмут
0
Райхмут
11
Осорио
Остались в запасе
Португалия
Чили
27
Рикардо Велью
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Брайан Кортес
ВР
1
Томас Жилье
ВР
24
Diego Ulloa
ЦЗ
4
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Лаутаро Мильян
АП
10
Лукас Сепеда
ЛВ
20
Матиас Сепульведа
ЛВ
7
C. Montes
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Остались в запасе
27
Рикардо Велью
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
23
Брайан Кортес
ВР
1
Томас Жилье
ВР
24
Diego Ulloa
ЦЗ
4
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Лаутаро Мильян
АП
10
Лукас Сепеда
ЛВ
20
Матиас Сепульведа
ЛВ
7
C. Montes
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Николас Кордова
Статистика матча Португалия - Чили
1
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
17
Офсайды
3
1
Количество передач
518
327
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Смотреть прямую трансляцию Португалия против Чили, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Чили
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»