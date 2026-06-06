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  • Португалия – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Португалия – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

6 июня, 19:35
Португалия
06.06.2026, суббота, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Чили
58' Г. Гедеш 75' Б. Фернандеш
90+2' Л. Сепеда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
12
Жозе Са
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
24
Саму Кошта
ОП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
17
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Чили
12
Лоуренс Вигуру
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
26
Felipe Faúndez
ЦЗ
5
Иван Роман
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Висенте Писарро
ПЗ
25
Агустин Арсе
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
19
Maximiliano Gutiérrez
ЦФ
16
Гонсало Тапиа
РФ
Главный тренер
Николас Кордова
Португалия
22
Руй Силва
ВР
27
Рикардо Велью
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Педру Нету
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
1
Томас Жилье
ВР
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
24
Diego Ulloa
ЦЗ
4
Игор Лихновски
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ПЗ
13
Виктор Мендес
ОП
18
Родриго Эчеверрия
ОП
21
Лаутаро Мильян
АП
10
Лукас Сепеда
ЛВ
20
Матиас Сепульведа
ЛВ
9
Иван Моралес
ЦФ
0
Нильс Райхмут
ЦФ
7
C. Montes
ЦФ
3-2-3-2
12
Са
2
Семеду
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
24
Кошта
17
Леау
8
Фернандеш
26
Консейсау
7
Роналду
10
Силва
3-2-2-2
12
Вигуру
26
5
Роман
3
Марипан
6
Писарро
17
Суасо
11
Осорио
25
Арсе
16
Тапиа
19
12
Са
22
Силва
22
Силва
12
Са
13
Вейга
14
Инасиу
14
Инасиу
13
Вейга
3
Диаш
4
Араужо
4
Араужо
3
Диаш
2
Семеду
5
Далот
5
Далот
2
Семеду
24
Кошта
21
Невеш
21
Невеш
24
Кошта
7
Роналду
19
Гедеш
19
Гедеш
7
Роналду
10
Силва
18
Нету
18
Нету
10
Силва
26
Консейсау
11
Феликс
11
Феликс
26
Консейсау
26
15
Сьерральта
15
Сьерральта
26
8
Лойола
2
Ормасабаль
2
Ормасабаль
8
Лойола
6
Писарро
13
Мендес
13
Мендес
6
Писарро
19
18
Эчеверрия
18
Эчеверрия
19
16
Тапиа
9
Моралес
9
Моралес
16
Тапиа
11
Осорио
0
Райхмут
0
Райхмут
11
Осорио
Остались в запасе
Португалия
Чили
27
Рикардо Велью
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Брайан Кортес
ВР
1
Томас Жилье
ВР
24
Diego Ulloa
ЦЗ
4
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Лаутаро Мильян
АП
10
Лукас Сепеда
ЛВ
20
Матиас Сепульведа
ЛВ
7
C. Montes
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Остались в запасе
27
Рикардо Велью
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
23
Брайан Кортес
ВР
1
Томас Жилье
ВР
24
Diego Ulloa
ЦЗ
4
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Лаутаро Мильян
АП
10
Лукас Сепеда
ЛВ
20
Матиас Сепульведа
ЛВ
7
C. Montes
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Николас Кордова
Статистика матча Португалия - Чили
1
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
17
Офсайды
3
1
Количество передач
518
327
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5

Смотреть прямую трансляцию Португалия против Чили, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Чили

Португалия – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Чили Португалия
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