Бельгия победила Новую Зеландию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 5:1.
Леандро Троссард открыл счет на 28-й.
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На 50-й Троссард оформил дубль.
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Кевин де Брeйне забил дальним ударом.
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Элайджа Юст отыграл один мяч.
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Ромелу Лукаку забил головой.
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Алексис Салемакерс стал автором пятого гола.
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Источник: «Бомбардир»