6 июня 2026 года в 20:45 сборные Португалии и Чили сыграют в товарищеском матче.
Португалия
Португалия подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и не пропускает в 3 последних товарищеских встречах. Атака португальцев мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом матче уверенная победа над США (2:0). Дома Португалия – явный фаворит.
Чили
Чилийцы тоже в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 5 последних. Атака у гостей отличная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Однако оборона хромает – 1.60 пропущенных, причeм чилийцы пропускают в 3 последних матчах. В прошлой игре разгромное поражение от Новой Зеландии (1:4). В гостях чилийцы будут стараться, но против Португалии шансов немного.
Факты о командах
Португалия
- Не проигрывают в 10 из 12 матчей
- За 5 матчей: 2.60 забито, 1.00 пропущено
- 3 последних товарищеских матча без пропущенных
- Победа над США (2:0)
Чили
- Не проигрывают в 5 из 7 матчей
- За 5 матчей: 2.20 забито, 1.60 пропущено
- Забивают в 5 последних матчах
- Поражение от Новой Зеландии (1:4)
Прогноз на матч Португалия – Чили
Португалия – явный фаворит, особенно дома. Оборона португальцев надeжна, атака мощна. Чили умеет забивать, но их защита оставляет желать лучшего. Хозяева должны побеждать, и с большой вероятностью сделают это с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 1.68
- Победа Португалии