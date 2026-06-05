6 июня 2026 года в 20:45 сборные Португалии и Чили сыграют в товарищеском матче.

Португалия

Португалия подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и не пропускает в 3 последних товарищеских встречах. Атака португальцев мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом матче уверенная победа над США (2:0). Дома Португалия – явный фаворит.

Чили

Чилийцы тоже в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 5 последних. Атака у гостей отличная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Однако оборона хромает – 1.60 пропущенных, причeм чилийцы пропускают в 3 последних матчах. В прошлой игре разгромное поражение от Новой Зеландии (1:4). В гостях чилийцы будут стараться, но против Португалии шансов немного.

Факты о командах

Португалия

Не проигрывают в 10 из 12 матчей

За 5 матчей: 2.60 забито, 1.00 пропущено

3 последних товарищеских матча без пропущенных

Победа над США (2:0)

Чили

Не проигрывают в 5 из 7 матчей

За 5 матчей: 2.20 забито, 1.60 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Поражение от Новой Зеландии (1:4)

Прогноз на матч Португалия – Чили

Португалия – явный фаворит, особенно дома. Оборона португальцев надeжна, атака мощна. Чили умеет забивать, но их защита оставляет желать лучшего. Хозяева должны побеждать, и с большой вероятностью сделают это с сухим счeтом.

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