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Леау объяснил драку в матче с Чили

Сегодня, 00:17

Рафаэль Леау, нападающий сборной Португалии и «Милана», прокомментировал эпизод с дракой в товарищеском матче против команды Чили (2:1).

В ходе конфликта форвард схватил защитника чилийцев Ивана Романа за шею и нанес ему удар по лицу, за что получил удаление.

«Первое испытание перед чемпионатом мира пройдено. Что насчет моего удаления, то я просто попытался защитить своего партнера и ни в коем случае не хотел причинить вред сопернику!

Спасибо всем португальцам, которые были на матче, невероятная атмосфера на стадионе. Продолжим все вместе», – написал Леау в своем аккаунте в социальных сетях.

  • Ранее в прессе сообщалось, что ФИФА может дисквалифицировать Леау на матчи чемпионата мира, если его действия будут расценены как грубое нарушение правил.
  • Португалия сыграет в группе ЧМ-2026 с Узбекистаном, Колумбией, ДР Конго.
  • Португальцы ни разу не брали чемпионат мира.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Португалия. Примейра Милан Чили Португалия Леау Рафаэль
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