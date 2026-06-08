Леау объяснил драку в матче с Чили

Рафаэль Леау, нападающий сборной Португалии и «Милана», прокомментировал эпизод с дракой в товарищеском матче против команды Чили (2:1).

В ходе конфликта форвард схватил защитника чилийцев Ивана Романа за шею и нанес ему удар по лицу, за что получил удаление.

«Первое испытание перед чемпионатом мира пройдено. Что насчет моего удаления, то я просто попытался защитить своего партнера и ни в коем случае не хотел причинить вред сопернику!

Спасибо всем португальцам, которые были на матче, невероятная атмосфера на стадионе. Продолжим все вместе», – написал Леау в своем аккаунте в социальных сетях.