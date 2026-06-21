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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Тунис - Япония
Тунис - Япония: обзор матча 21 июня 2026
Тунис
21.06.2026, воскресенье, 07:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
0 : 4
Завершен
Япония
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Япония
Завершен
Замена
Рани Хедира
️️️️➡️️
Эйе Скири
90'
Замена
Элиас Ахури
️️️️➡️️
Али Абди
90'
90'
+6'
84'
Замена
Кейсуке Гото
️️️️➡️️
Аясэ Уэда
79'
Замена
Юито Сузуки
️️️️➡️️
Кеито Накамура
79'
Замена
Аюму Секо
️️️️➡️️
Такехиро Томиясу
74'
Замена
Юкинари Сугавара
️️️️➡️️
Рицу Доан
73'
Замена
Дзюнносуке Сузуки
️️️️➡️️
Даичи Камада
Замена
Фирас Шауат
️️️️➡️️
Себастьян Тунекти
64'
Замена
Исмаэль Гарби
️️️️➡️️
Элиас Саад
46'
Замена
Мохамед Бен Хамида
️️️️➡️️
Дилан Бронн
46'
45'
+4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
17
Эйе Скири
(К)
ОП
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
8
Элиас Саад
ЛВ
26
Себастьян Тунекти
ЛФ
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
4
Ко Итакура
(К)
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
22
Такехиро Томиясу
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
7
Ао Танака
ЦП
15
Даичи Камада
АП
13
Кеито Накамура
ЛВ
10
Рицу Доан
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Тунис
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
13
Рани Хедира
ОП
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
11
Исмаэль Гарби
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
19
Фирас Шауат
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Япония
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
17
Юито Сузуки
АП
9
Кейсуке Гото
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Дамен
6
Бронн
3
Тальби
4
Рекик
2
Абди
17
Скири
20
Валери
25
Слимане
8
Саад
10
Меджбри
26
Тунекти
3-1-1-3-2
1
Сузуки
22
Томиясу
21
Ито
4
Итакура
24
Сано
7
Танака
14
Ито
15
Камада
13
Накамура
18
Уэда
10
Доан
6
Бронн
21
Бен Хамида
21
Бен Хамида
6
Бронн
17
Скири
13
Хедира
13
Хедира
17
Скири
8
Саад
11
Гарби
11
Гарби
8
Саад
2
Абди
7
Ахури
7
Ахури
2
Абди
26
Тунекти
19
Шауат
19
Шауат
26
Тунекти
22
Томиясу
20
Секо
20
Секо
22
Томиясу
15
Камада
25
Сузуки
25
Сузуки
15
Камада
10
Доан
2
Сугавара
2
Сугавара
10
Доан
13
Накамура
17
Сузуки
17
Сузуки
13
Накамура
18
Уэда
9
Гото
9
Гото
18
Уэда
Остались в запасе
Тунис
Япония
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
18
Райан Эльлуми
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
18
Райан Эльлуми
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Остались в запасе
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Тунис - Япония
Всего ударов по воротам
2
11
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
15
Офсайды
1
1
Количество передач
354
583
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.05
2.13
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Эстадио BBVA
Посещаемость:
51243
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