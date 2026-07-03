У 8 игроков одной из сборных-участниц ЧМ-2026 нашли следы допинга

У 8 игроков сборной Туниса на ЧМ-2026 в допинг-пробах выявлены следы кленбутерола.
Имена футболистов не разглашаются. Никто из них не был отстранен, поскольку обнаруженная концентрация вещества оказалась ниже установленного порогового значения. Оно было введено из-за большого количества случаев, связанных с употреблением зараженного мяса – прежде всего в Мексике. Там его незаконно применяют в животноводстве.
Во время ЧМ-2026 база команды находилась в мексиканском Монтеррее, а часть положительных проб была взята за 10-14 дней до заключительного матча команды в группе с Нидерландами (1:3).
Кленбутерол, который признан допингом Всемирным антидопинговым агентством, действует подобно анаболическим стероидам. Препарат способствует росту мышечной массы и снижению жировой ткани
Тунисская футбольная федерация, игроки и их клубы уже были уведомлены о результатах допинг-тестов, началось дополнительное расследование. Ожидается, что футболисты не понесут наказания.
- Сборная Туниса проиграла все матчи на групповом этапе ЧМ-2026 с общим счетом 2:12. Японии она проиграла «всухую» (0:4).
- После поражения от Швеции (1:5) в первой игре был отправлен в отставку главный тренер команды Сабри Лямуши. Его заменил Эрве Ренар.