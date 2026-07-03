У 8 игроков одной из сборных-участниц ЧМ-2026 нашли следы допинга

У 8 игроков сборной Туниса на ЧМ-2026 в допинг-пробах выявлены следы кленбутерола.

Имена футболистов не разглашаются. Никто из них не был отстранен, поскольку обнаруженная концентрация вещества оказалась ниже установленного порогового значения. Оно было введено из-за большого количества случаев, связанных с употреблением зараженного мяса – прежде всего в Мексике. Там его незаконно применяют в животноводстве.

Во время ЧМ-2026 база команды находилась в мексиканском Монтеррее, а часть положительных проб была взята за 10-14 дней до заключительного матча команды в группе с Нидерландами (1:3).

Кленбутерол, который признан допингом Всемирным антидопинговым агентством, действует подобно анаболическим стероидам. Препарат способствует росту мышечной массы и снижению жировой ткани

Тунисская футбольная федерация, игроки и их клубы уже были уведомлены о результатах допинг-тестов, началось дополнительное расследование. Ожидается, что футболисты не понесут наказания.