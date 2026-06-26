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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Тунис - Нидерланды
Тунис - Нидерланды: обзор матча 26 июня 2026
Тунис
26.06.2026, пятница, 02:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
1 : 3
Завершен
Нидерланды
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Нидерланды
Завершен
Замена
Себастьян Тунекти
️️️️➡️️
Хазем Мастури
90'
90'
+5'
84'
Замена
Ноа Ланг
️️️️➡️️
Коди Гакпо
77'
Замена
Мемфис Депай
️️️️➡️️
Брайан Бробби
Замена
Фирас Шауат
️️️️➡️️
Исмаэль Гарби
75'
72'
Замена
Тен Коопмейнерс
️️️️➡️️
Френки де Йонг
72'
Замена
Джастин Клюйверт
️️️️➡️️
Тиджани Рейндерс
72'
Замена
Крисенцио Саммервил
️️️️➡️️
Дониелл Мален
Замена
Элиас Ахури
️️️️➡️️
Анис Слимане
68'
Замена
Мортадха Бен Уанес
️️️️➡️️
Мохамед Бен Хамида
68'
Замена
Мохамед Бельхадж Махмуд
️️️️➡️️
Рани Хедира
67'
45'
+3'
Показать весь матч
Live: Тунис - Нидерланды
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:3.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 1:3.
90+4'
Удар заблокирован. Бил Elias Achouri (Tunisia).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Замена у команды Tunisia. Hazem Mastouri ушел, Себастьян Тунекти вышел.
90'
Момент не реализован! Hazem Mastouri (Tunisia).
85'
Эйе Скири отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Netherlands.
84'
Правила нарушил Firas Chaouat (Tunisia).
84'
Правила нарушил Firas Chaouat (Tunisia).
84'
Замена у команды Netherlands. Коди Гакпо ушел, Noa Lang вышел.
83'
Правила нарушил Nathan Ake (Netherlands).
81'
Firas Chaouat (Tunisia) в офсайде.
80'
Момент не реализован! Nathan Ake (Netherlands). Пас отдал Ян Паул ван Хеке.
79'
Justin Kluivert (Netherlands) заработал штрафной на левом фланге.
79'
Nathan Ake (Netherlands) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил Hadj Mahmoud (Tunisia).
78'
Вирджил ван Дейк (Netherlands) пробил головой по воротам. Сейв сделал Аймен Дамен (Tunisia). Пас отдал Teun Koopmeiners.
78'
Justin Kluivert (Netherlands) заработал штрафной в атаке.
77'
Замена у команды Netherlands. Брайан Бробби ушел, Memphis Depay вышел.
77'
Момент не реализован! Elias Achouri (Tunisia).
76'
Барт Вербрюгген отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Tunisia.
76'
Аннибал Меджбри (Tunisia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Барт Вербрюгген (Netherlands). Пас отдал Hazem Mastouri.
75'
Замена у команды Tunisia. Ismael Gharbi ушел, Firas Chaouat вышел.
74'
Правила нарушил Teun Koopmeiners (Netherlands).
74'
Mortadha Ben Ouanes (Tunisia) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Замена у команды Netherlands. Дониелл Мален ушел, Crysencio Summerville вышел.
72'
Замена у команды Netherlands. Тиджани Рейндерс ушел, Justin Kluivert вышел.
72'
Замена у команды Netherlands. Френки де Йонг ушел, Teun Koopmeiners вышел.
68'
Тиджани Рейндерс (Netherlands) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Аймен Дамен (Tunisia). Пас отдал Брайан Бробби.
68'
Замена у команды Tunisia. Mohamed Amine Ben Hmida ушел, Mortadha Ben Ouanes вышел.
68'
Замена у команды Tunisia. Anis Ben Slimane ушел, Elias Achouri вышел.
67'
Замена у команды Tunisia. Rani Khedira ушел, Hadj Mahmoud вышел.
66'
Момент не реализован! Дензел Дюмфрис (Netherlands).
66'
Тиджани Рейндерс (Netherlands) пробил (правой ногой) и попал в перекладину!
65'
Hazem Mastouri (Tunisia) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Барт Вербрюгген (Netherlands). Пас отдал Ян Валери.
65'
Френки де Йонг (Netherlands) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Гол! 1:3! Забил Ян Паул ван Хеке (Netherlands). Ассистент - Тиджани Рейндерс (с углового).
61'
Ян Валери отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Netherlands.
61'
Удар заблокирован. Бил Коди Гакпо (Netherlands). Ассистент - Nathan Ake.
59'
Дониелл Мален (Netherlands) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Аннибал Меджбри (Tunisia) заработал штрафной на левом фланге.
56'
Али Абди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Netherlands.
54'
Гол! 1:2! Забил Hazem Mastouri (Tunisia). Ассистент - Аннибал Меджбри (с углового).
53'
Ян Паул ван Хеке отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Tunisia.
51'
Правила нарушил Ян Паул ван Хеке (Netherlands).
51'
Удар заблокирован. Бил Дензел Дюмфрис (Netherlands).
49'
Правила нарушил Вирджил ван Дейк (Netherlands).
49'
Hazem Mastouri (Tunisia) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Коди Гакпо (Netherlands) в офсайде.
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 0:2.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
44'
Ян Валери (Tunisia) в офсайде.
44'
Дензел Дюмфрис (Netherlands) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Аймен Дамен (Tunisia). Пас отдал Френки де Йонг.
42'
Удар заблокирован. Бил Брайан Бробби (Netherlands). Ассистент - Дониелл Мален.
39'
Момент не реализован! Райан Гравенберх (Netherlands). Пас отдал Брайан Бробби.
37'
Райан Гравенберх (Netherlands) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Френки де Йонг (Netherlands).
34'
Аннибал Меджбри (Tunisia) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Момент не реализован! Ismael Gharbi (Tunisia). Пас отдал Hannibal Mejbri.
32'
Правила нарушил Райан Гравенберх (Netherlands).
32'
Аннибал Меджбри (Tunisia) заработал штрафной в атаке.
31'
Момент не реализован! Дониелл Мален (Netherlands).
30'
Удар заблокирован. Бил Дензел Дюмфрис (Netherlands). Ассистент - Брайан Бробби.
30'
Вирджил ван Дейк (Netherlands) заработал штрафной в атаке.
30'
Правила нарушил Hazem Mastouri (Tunisia).
30'
Момент не реализован! Коди Гакпо (Netherlands). Длинный пас отдал Дониелл Мален.
29'
Момент не реализован! Дониелл Мален (Netherlands). Пас отдал Тиджани Рейндерс.
28'
Mohamed Amine Ben Hmida отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Netherlands.
28'
Удар заблокирован. Бил Райан Гравенберх (Netherlands). Ассистент - Коди Гакпо.
27'
Правила нарушил Брайан Бробби (Netherlands).
27'
Эйе Скири (Tunisia) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
23'
Nathan Ake (Netherlands) сыграл рукой.
19'
Аймен Дамен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Netherlands.
19'
Тиджани Рейндерс (Netherlands) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Аймен Дамен (Tunisia). Пас отдал Дониелл Мален.
17'
Момент не реализован! Ян Паул ван Хеке (Netherlands). Пас отдал Тиджани Рейндерс.
16'
Тиджани Рейндерс (Netherlands) заработал штрафной на правом фланге.
16'
Правила нарушил Mohamed Amine Ben Hmida (Tunisia).
12'
Anis Ben Slimane (Tunisia) пробил головой по воротам. Сейв сделал Барт Вербрюгген (Netherlands). Длинный пас делал Ян Валери.
12'
Nathan Ake отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Tunisia.
11'
Удар заблокирован. Бил Френки де Йонг (Netherlands).
9'
Дензел Дюмфрис (Netherlands) заработал штрафной на правом фланге.
9'
Правила нарушил Аннибал Меджбри (Tunisia).
9'
Момент не реализован! Али Абди (Tunisia). Длинный пас отдал Anis Ben Slimane.
7'
Гол! 0:2! Забил Брайан Бробби (Netherlands). Пас головой сделал Вирджил ван Дейк.
6'
Дониелл Мален (Netherlands) заработал штрафной в атаке.
6'
Правила нарушил Rani Khedira (Tunisia).
3'
Гол! 0:0! В свои ворота забил Эйе Скири (Tunisia).
2'
Момент не реализован! Ismael Gharbi (Tunisia). Длинный пас отдал Hazem Mastouri.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
17
Эйе Скири
(К)
ОП
13
Рани Хедира
ОП
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
9
Хазем Мастури
ЦФ
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Тунис
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
8
Элиас Саад
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
26
Себастьян Тунекти
ЛФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
26
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Дамен
21
Бен Хамида
2
Абди
3
Тальби
20
Валери
17
Скири
13
Хедира
25
Слимане
11
Гарби
10
Меджбри
9
Мастури
3-4-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
21
де Йонг
8
Гравенберх
14
Рейндерс
11
Гакпо
18
Мален
19
Бробби
21
Бен Хамида
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
21
Бен Хамида
13
Хедира
15
Бельхадж Махмуд
15
Бельхадж Махмуд
13
Хедира
25
Слимане
7
Ахури
7
Ахури
25
Слимане
9
Мастури
26
Тунекти
26
Тунекти
9
Мастури
11
Гарби
19
Шауат
19
Шауат
11
Гарби
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
11
Гакпо
17
Ланг
17
Ланг
11
Гакпо
14
Рейндерс
7
Клюйверт
7
Клюйверт
14
Рейндерс
18
Мален
24
Саммервил
24
Саммервил
18
Мален
19
Бробби
10
Депай
10
Депай
19
Бробби
Остались в запасе
Тунис
Нидерланды
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
26
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
26
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Тунис - Нидерланды
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
258
647
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
93
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06
Информация о матче
Главный судья:
Katia García, Mexico
Стадион:
Эрроухед
Посещаемость:
68391
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