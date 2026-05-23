«Пари НН» станет агентской командой

Сегодня, 11:35
2

В «Пари НН» произойдет перестройка после вылета из РПЛ.

«В клубе сменится всe руководство. Курировать «Пари НН» будут футбольный агент Павел Андреев и предприниматель Алексей Репик. Именно по их стратегии будет проходить дальнейшее развитие клуба.

Нового генерального директора назначит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а вот должности спортивного директора и нового главного тренера будут согласовываться именно с Андреевым. Репик обеспечит необходимое финансирование, так как после вылета команды из Премьер-лиги компания «Пари» сократит инвестиции до 100 миллионов рублей в год», – написал источник.

  • Нижегородцы были в РПЛ с лета 2021 года.
  • Вылет оформлен при главном тренере Вадиме Гаранине.
  • Также из РПЛ вылетел «Сочи».

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Пари НН
Комментарии (2)
FFR
Короче высшую лигу долго им не видать.
Garrincha58
Ещё одна команда с ареной к ЧМ похерилась в никуда. Сочи, Урал, Волгоград, Саранск вот и стоило выбрасывать деньги на ветер? За то Родина, Акрон без стадионов. Факел ютится до 29 г. на маленькой арене. Всё у нас как всегда через одно место.
