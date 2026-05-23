«Пари НН» станет агентской командой

В «Пари НН» произойдет перестройка после вылета из РПЛ.
«В клубе сменится всe руководство. Курировать «Пари НН» будут футбольный агент Павел Андреев и предприниматель Алексей Репик. Именно по их стратегии будет проходить дальнейшее развитие клуба.
Нового генерального директора назначит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а вот должности спортивного директора и нового главного тренера будут согласовываться именно с Андреевым. Репик обеспечит необходимое финансирование, так как после вылета команды из Премьер-лиги компания «Пари» сократит инвестиции до 100 миллионов рублей в год», – написал источник.
- Нижегородцы были в РПЛ с лета 2021 года.
- Вылет оформлен при главном тренере Вадиме Гаранине.
- Также из РПЛ вылетел «Сочи».
Источник: телеграм-канал Sport Baza