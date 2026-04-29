Клуб Первой лиги уволил главного тренера

Алексей Поддубский ушел с поста главного тренера «СКА-Хабаровск» по соглашениию сторон.

Заключительные матчи сезона команда проведeт под руководством 57-летнего Михаила Семeнова.

«Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями – 0:3. Уровень нынешнего состава «СКА-Хабаровск» – это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета.

Необходимы срочная перезагрузка, встряска с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива – с другой. Поэтому было принято решение освободить Алексея Николаевича с поста главного тренера и назначить исполняющим обязанности наставника команды Михаила Николаевича Семeнова», – сказал генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев.