Клуб Первой лиги уволил главного тренера

Сегодня, 08:30

Алексей Поддубский ушел с поста главного тренера «СКА-Хабаровск» по соглашениию сторон.

Заключительные матчи сезона команда проведeт под руководством 57-летнего Михаила Семeнова.

«Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями – 0:3. Уровень нынешнего состава «СКА-Хабаровск» – это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета.

Необходимы срочная перезагрузка, встряска с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива – с другой. Поэтому было принято решение освободить Алексея Николаевича с поста главного тренера и назначить исполняющим обязанности наставника команды Михаила Николаевича Семeнова», – сказал генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев.

  • Дальневосточники занимают 14-е место в Первой лиге с 35 очками после 31 матча. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.
  • До конца сезона «СКА-Хабаровск» осталось сыграть три матча: 3 мая дома с «Уфой», 8 мая в Воронеже с «Факелом» и вновь в Хабаровске 16 мая с «Нефтехимиком».

Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровск»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Семенов Михаил Поддубский Алексей
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
