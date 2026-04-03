Стало известно, где будет играть еще один московский клуб при выходе в РПЛ

«Родина» заявила в качестве основного стадиона «Арену Химки» при подаче документов на лицензию РФС-1.

В роли резервной была заявлена «ВТБ Арена». Также в клубе рассматривали «ВЭБ Арену» и «РЖД Арену».

1 апреля был последний день, когда требовалось отправить документы.

Сообщается также, что «Факел» в качестве резервного стадиона заявил московскую «РЖД Арену».