Стало известно, где будет играть еще один московский клуб при выходе в РПЛ

«Родина» заявила в качестве основного стадиона «Арену Химки» при подаче документов на лицензию РФС-1.
В роли резервной была заявлена «ВТБ Арена». Также в клубе рассматривали «ВЭБ Арену» и «РЖД Арену».
1 апреля был последний день, когда требовалось отправить документы.
Сообщается также, что «Факел» в качестве резервного стадиона заявил московскую «РЖД Арену».
- Сейчас «Родина» проводит домашние матчи на «Арене Химки». Ранее она также использовала московскую «Сапсан Арену». Собственный стадион клуба «Родина» рассчитан только на 2825 мест.
- «Факел» лидирует в Первой лиге с 56 очками после 26 туров. «Родина» идет 2-й с 49 баллами. У идущих в зоные стыковых матчей «Урала» и «Ротора» – 45 и 39 очков соответственно.
