«Урал» Юрана подписал защитника с 79 матчами в РПЛ

Защитник Дмитрий Тихий перешел в «Урал» из ульяновской «Волги».

«Защитник с опытом игры в РПЛ и зарубежных чемпионатах пополнил состав нашей команды на правах полноценного трансфера.

Добро пожаловать в оранжево-чeрную семью, Дима!» – написали екатеринбуржцы.