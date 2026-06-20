«Урал» Юрана подписал защитника с 79 матчами в РПЛ

Защитник Дмитрий Тихий перешел в «Урал» из ульяновской «Волги».
«Защитник с опытом игры в РПЛ и зарубежных чемпионатах пополнил состав нашей команды на правах полноценного трансфера.
Добро пожаловать в оранжево-чeрную семью, Дима!» – написали екатеринбуржцы.
- Тихий родился 29 октября 1992 года во Владивостоке. Рост – 186 см. Воспитанник «Луча-Энергии», за основу которого дебютировал в сезоне-2011/12.
- С тех пор в его карьере были «Факел», «Томь», «Химки», «Пари Нижний Новгород», а также армянский «Урарту» и турецкий «Серик Беледиеспор».
- Наибольший след Тихий оставил в «Химках» – 97 матчей, выход в РПЛ, серебро ФНЛ и финал Кубка России в сезоне-2019/20. Также на его счету победы во Втором дивизионе с «Лучом» и в ПФЛ с «Факелом».
Источник: телеграм-канал «Урала»