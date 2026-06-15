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  • Московский клуб просмотрит россиянина из португальской команды

Московский клуб просмотрит россиянина из португальской команды

Сегодня, 10:39
1

Нападающий Кирилл Климов начал подготовку к новому сезону Первой лиги в составе «Торпедо».

Форвард провел сезон-2025/26 в «Фейренсе», выступающим во второй по статусу португальской лиге. У нападающего пока нет контракта с черно-белыми, как и у полузащитника Александра Ломовицкого, находящегося в «Торпедо» на просмотре.

  • 25-летний Климов в прошлом сезоне провел 22 матча за «Фейренсе», отметился 1 ассистом.
  • На счету форварда 15 матчей в РПЛ за «Рубин» и «Тамбов», 1 гол и 1 ассист.
  • Он сын Валерия Климова, известного по выступлениям в РПЛ за «Томь».

Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Португалия. Примейра Торпедо Фейренсе Климов Кирилл
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