Московский клуб просмотрит россиянина из португальской команды

Нападающий Кирилл Климов начал подготовку к новому сезону Первой лиги в составе «Торпедо».
Форвард провел сезон-2025/26 в «Фейренсе», выступающим во второй по статусу португальской лиге. У нападающего пока нет контракта с черно-белыми, как и у полузащитника Александра Ломовицкого, находящегося в «Торпедо» на просмотре.
- 25-летний Климов в прошлом сезоне провел 22 матча за «Фейренсе», отметился 1 ассистом.
- На счету форварда 15 матчей в РПЛ за «Рубин» и «Тамбов», 1 гол и 1 ассист.
- Он сын Валерия Климова, известного по выступлениям в РПЛ за «Томь».
Источник: официальный сайт «Торпедо»