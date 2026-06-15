Московский клуб просмотрит россиянина из португальской команды

Нападающий Кирилл Климов начал подготовку к новому сезону Первой лиги в составе «Торпедо».

Форвард провел сезон-2025/26 в «Фейренсе», выступающим во второй по статусу португальской лиге. У нападающего пока нет контракта с черно-белыми, как и у полузащитника Александра Ломовицкого, находящегося в «Торпедо» на просмотре.