В «Урале» оценили слова Мбаппе в адрес стадиона в Екатеринбурге

Заместитель президента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев оценил слова Килиана Мбаппе о болельщиках на «Екатеринбург Арене» на матче ЧМ-2018.

Нападающий сборной Франции, составляя рейтинг 3 самых шумных стадионов в карьере, сказал: «На второе место я поставлю встречу группового этапа чемпионата мира в России со сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу».

«Конечно, это неожиданно и очень приятно, чего уж тут говорить. Мы-то помним, что Мбаппе приезжал в Екатеринбург в качестве футболиста сборной Франции – это сложно забыть. Но то, что он помнит про нас – это сюрприз!

Мы надеемся, что это станет дополнительным стимулом для того, чтобы жители Екатеринбурга, области, нашего региона активнее приходили на домашнюю арену и поддерживали «Урал» в новом сезоне», – сказал Путинцев.