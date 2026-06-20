В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон

В «Ленинградце» из Первой лиги определились с тренером на новый сезон.

В «Ленинградце», который во вторник выходит из отпуска, определились: команду продолжит тренировать Александр Шмарко. Он уже участвует в формировании состава на сезон-2026/27.

Поскольку у Шмарко нет Pro, в клубе сейчас ищут коуча с необходимой лицензией, но не просто «пиджака», а такого, который будет полноценно работать в тренерском штабе.

Под руководством Шмарко в качестве и.о. «Ленинградец» выиграл «Золото» буфера после отставки Алексея Баги, причем и при нем команда лидировала», – написал источник.