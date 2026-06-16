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  • «Торпедо» вернуло форварда в «Крылья» и рассталось с экс-вратарем «Спартака»

«Торпедо» вернуло форварда в «Крылья» и рассталось с экс-вратарем «Спартака»

16 июня, 11:19
1

Нападающий Владислав Шитов, арендованый «Торпедо» у «Крыльев Советов», завершил выступления за черно-белых в связи с окончанием срока действия соглашения.

«Влад, спасибо за профессиональное отношение к игре и тренировочному процессу! Удачи!» – говорится в сообщении московского клуба.

Также «Торпедо» покинул вратарь Михаил Волков в связи с окончанием срока действия контракта.

«Михаил, благодарим за игру и желаем удачи!» – написал официальный сайт москвичей.

Волков – воспитанник «Спартака». Он играл за первую команду в товарищеском матче в 2023 году. В 2022-2023 годах был в запасе в 33 официальных встречах красно-белых.

  • 23-летний Шитов провел за «Торпедо» в прошлом сезоне 28 игр, забил 6 голов, сделал 5 ассистов.
  • 23-летний Волков выступал за чeрно-белых с июня 2023 года. Провeл 12 матчей, 5 из них на ноль, пропустил 15 мячей.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Торпедо Крылья Советов Шитов Владислав Волков Михаил
Комментарии (1)
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Цугундeр
1781599620
) Шитова слили. Ищите теперь Факова в Спартаке. Там таких.....)
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