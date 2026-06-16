«Торпедо» вернуло форварда в «Крылья» и рассталось с экс-вратарем «Спартака»

Нападающий Владислав Шитов, арендованый «Торпедо» у «Крыльев Советов», завершил выступления за черно-белых в связи с окончанием срока действия соглашения.
«Влад, спасибо за профессиональное отношение к игре и тренировочному процессу! Удачи!» – говорится в сообщении московского клуба.
Также «Торпедо» покинул вратарь Михаил Волков в связи с окончанием срока действия контракта.
«Михаил, благодарим за игру и желаем удачи!» – написал официальный сайт москвичей.
Волков – воспитанник «Спартака». Он играл за первую команду в товарищеском матче в 2023 году. В 2022-2023 годах был в запасе в 33 официальных встречах красно-белых.
- 23-летний Шитов провел за «Торпедо» в прошлом сезоне 28 игр, забил 6 голов, сделал 5 ассистов.
- 23-летний Волков выступал за чeрно-белых с июня 2023 года. Провeл 12 матчей, 5 из них на ноль, пропустил 15 мячей.
Источник: официальный сайт «Торпедо»