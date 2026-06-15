Клуб, вылетевший из РПЛ, предложил снизить зарплату трем игрокам

«Пари НН» инициировал переговоры с защитником Свеном Каричем, вингерами Даниилом Лесовым и Вячеславом Грулeвым о снижении уровня их заработных плат.
Контракты не предусматривают автоматического урезания выплат из-за вылета из РПЛ, но клуб просит футболистов пойти на финансовые уступки.
Сейчас оклад Лесового составляет около 3,5 миллиона рублей в месяц, Грулeва – порядка 3 миллионов рублей, а Карича – около 2,5 миллиона рублей.
- 28-летний Карич в прошлом сезоне провел за «Пари НН» 33 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- На счету 28-летнего Лесового в сезоне-2025/26 были 30 игр, 3 гола и 1 ассист.
- 27-летний Грулев в минувшем сезоне провел 27 матчей, забил 3 гола.
Источник: Legalbet