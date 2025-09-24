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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
€ 800 тыс
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
23 марта 1999 (27), Кемерово
#27 | Нападающий
187 см | 77 кг
Россия
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Публикации
Клуб, вылетевший из РПЛ, предложил снизить зарплату трем игрокам
15 июня
Грулев: «Я жил в табло на «Локомотиве»
15 февраля
2
14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»
2025.09.24 12:05
7
Раскрыта зарплата Грулева в «Пари НН»
2025.01.10 16:22
Фото
Грулев сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ
2025.01.10 14:45
6
Хавбек «Динамо» близок к переходу в «Пари НН»
2024.12.22 10:18
Грулев близок к смене «Динамо» на другой клуб РПЛ: подробности
2024.12.10 09:19
1
«Пари НН» и «Химки» поборются за форварда «Динамо»
2024.12.08 22:50
3
«Пари НН» может арендовать форварда «Динамо»
2024.09.08 19:13
3
Нападающий «Динамо» пропустит два месяца из-за перелома ноги
2024.08.11 16:37
4
«Крылья Советов» претендуют на игроков «Динамо» и «Зенита»
2024.07.16 15:22
6
Виктор Гусев считает, что Тюкавина перехваливают
2024.06.14 11:01
4
«Крылья Советов» могут арендовать нападающего «Динамо»
2024.06.11 07:53
1
«Локомотив» рассматривает пять игроков из РПЛ на позицию форварда
2024.05.31 11:35
7
Грулев объяснил поражение «Динамо» от «Спартака»
2024.05.02 16:39
5
Появился список кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»
2024.04.24 13:10
9
Пост
Первая победа Лички в «Динамо» подчеркнула кризис «Зенита» на старте сезона: он уже ощутимо отстал от «Спартака»
2023.08.07 00:11
35
«Динамо» назвало предварительный диагноз Грулева
2022.11.24 02:40
Грулев перенесет операцию по возвращении из Грозного
2022.11.23 19:35
Грулев сломал ключицу в игре с «Ахматом». Его увезли на скорой в больницу Грозного («СЭ»)
2022.11.23 17:15
Скаут «Динамо»: «В Италии и Германии постоянно спрашивают про Захаряна, Тюкавина и Грулева»
2022.10.04 16:11
1
Паршивлюк, Захарян, Смолов – в старте «Динамо» на матч с «Амкалом». Грулев вместо игры уехал в роддом
2022.06.25 19:00
«Динамо» поздравило Грулева с рождением дочери
2022.06.25 18:00
2
«Зенит» может подписать Грулева в случае ухода Малкома, Клаудиньо или Мостового
2022.05.23 14:25
5
«Динамо» сыграет с «Локомотивом» без Шварца, Моро, Грулева
2022.05.06 21:54
3
Карпин – об игроках «Динамо» в сборной: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева и Грулева»
2022.02.04 18:19
10
Грулев: «Если ем исключительно полезную еду, мне на поле становится тяжелее. Такое свойство организма»
2021.12.31 08:50
2
Грулев: «Чтобы уезжать в Европу, надо полностью реализовать себя в РПЛ»
2021.12.31 00:23
6
Грулев: «Согласен с Карпиным, что у российских футболистов есть проблемы с психологией»
2021.12.30 22:44
2
Грулев – об отношениях со Шварцем: «Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит»
2021.12.30 20:19
3
1
2
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