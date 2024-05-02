Грулев объяснил поражение «Динамо» от «Спартака»

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о кубковом поражении от «Спартака» (0:2).
– Это был самый плохой матч, который вы провели со «Спартаком»?
– Наверное, нет.
– Было ощущение, что все силы вы оставили в матче с «Зенитом». После такой победы тяжело собираться на следующую игру?
– Это правда. Мы действительно оставили много эмоций после победы над «Зенитом».
– Что сегодня не получилось?
– Мы не реализовали свои моменты, чтобы выиграть, а «Спартак» смог это сделать. Был хороший момент у Смолова, а больше я не припомню.
– На что обращали внимание перед дерби?
– На то, что нам нужно выложиться и победить. Думаю, выложиться на все сто у нас не получилось. Возможно, не хватило сил после встречи с «Зенитом».
- «Динамо» претендует на чемпионство.
- Его у команды не было с 1976 года.
- «Спартак» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».