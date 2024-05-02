Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Грулев объяснил поражение «Динамо» от «Спартака»

    Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о кубковом поражении от «Спартака» (0:2).

    – Это был самый плохой матч, который вы провели со «Спартаком»?

    – Наверное, нет.

    – Было ощущение, что все силы вы оставили в матче с «Зенитом». После такой победы тяжело собираться на следующую игру?

    – Это правда. Мы действительно оставили много эмоций после победы над «Зенитом».

    – Что сегодня не получилось?

    – Мы не реализовали свои моменты, чтобы выиграть, а «Спартак» смог это сделать. Был хороший момент у Смолова, а больше я не припомню.

    – На что обращали внимание перед дерби?

    – На то, что нам нужно выложиться и победить. Думаю, выложиться на все сто у нас не получилось. Возможно, не хватило сил после встречи с «Зенитом».

    • «Динамо» претендует на чемпионство.
    • Его у команды не было с 1976 года.
    • «Спартак» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».

    Новости по теме
    Агент Тюкавина назвал обладателя «Золотого мяча», на которого похож нападающий «Динамо»
    «Спартак» не стал оспаривать спорное судейское решение в дерби с «Динамо» 5
    6 футболистов пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2024 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    алдан2014
    1714657523
    Все просто,Спартак был лучше. Мартинс так вообще удивляет
    Ответить
    andr45
    1714658285
    Может быть, кто-нибудь переведет? «Мы не реализовалИ свои моментЫ. Был хороший моменТ у Смолова, а больше я не припомню. » Так момент был ОДИН или НЕСКОЛЬКО?
    Ответить
    FCSpartakM
    1714661325
    "Это правда. Мы действительно оставили много эмоций после победы над «Зенитом». Ну тогда за что вы боретесь, если вы морально не готовы играть после важных побед?
    Ответить
    Mirak92
    1714662731
    Что тут объяснять то? Играли почти на равных Мясо реализовал свои моменты и был лучше в обороне. Отличный матч с победителем .
    Ответить
    Suvorov71
    1714668360
    Нет ребята все не так, все не так ребята
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+