«Зенит» может подписать Грулева в случае ухода Малкома, Клаудиньо или Мостового

«Зенит» интересуется нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым.

По информации Metaratings, 23-летний форвард нравится главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. Представители «Зенита» уже общались с агентом футболиста Павлом Андреевым.

Более детальные переговоры могут начаться, если летом из «Зенита» уйдет один из игроков атакующей линии: Малком, Клаудиньо или Мостовой. Если этого не случится, петербуржцы, скорее всего, не будут форсировать события в отношении Грулeва.

Грулев забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах этого сезона.

Его контракт с «Динамо» истекает летом 2025 года.

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