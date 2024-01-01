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«Зенит» может подписать Грулева в случае ухода Малкома, Клаудиньо или Мостового

«Зенит» интересуется нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым.

По информации Metaratings, 23-летний форвард нравится главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. Представители «Зенита» уже общались с агентом футболиста Павлом Андреевым.

Более детальные переговоры могут начаться, если летом из «Зенита» уйдет один из игроков атакующей линии: Малком, Клаудиньо или Мостовой. Если этого не случится, петербуржцы, скорее всего, не будут форсировать события в отношении Грулeва.

  • Грулев забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Динамо» истекает летом 2025 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings

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Комментарии4
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    Рейтинг: +64524

    portero 7 минут назад

    По позициям на которых они играют не очень вяжется, туфтой пахнет...

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    Рейтинг: +15437

    ilichkadr 38 минут назад

    Быстрее бы бразильцы вернулись из отпуска. Причём здесь бразильцы - игроки средней линии поля и нападающие Тюкавин вчера, сегодня Грулев? Завтра будут Захаряна с Гладышевым пихать.

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    Рейтинг: +622

    111Hunter111 47 минут назад

    Хотеть и мочь,вещи разные.

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    Рейтинг: +647

    dragoon000320 1 час назад

    хахаха вот это замена :D

    0
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