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  • «Зенит» может подписать Грулева в случае ухода Малкома, Клаудиньо или Мостового

«Зенит» может подписать Грулева в случае ухода Малкома, Клаудиньо или Мостового

23 мая 2022, 14:25
5

«Зенит» интересуется нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым.

По информации Metaratings, 23-летний форвард нравится главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. Представители «Зенита» уже общались с агентом футболиста Павлом Андреевым.

Более детальные переговоры могут начаться, если летом из «Зенита» уйдет один из игроков атакующей линии: Малком, Клаудиньо или Мостовой. Если этого не случится, петербуржцы, скорее всего, не будут форсировать события в отношении Грулeва.

  • Грулев забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Динамо» истекает летом 2025 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Малком Грулев Вячеслав Клаудиньо
Комментарии (5)
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111Hunter111
1653306970
Хотеть и мочь,вещи разные.
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ilichkadr
1653307471
Быстрее бы бразильцы вернулись из отпуска. Причём здесь бразильцы - игроки средней линии поля и нападающие Тюкавин вчера, сегодня Грулев? Завтра будут Захаряна с Гладышевым пихать.
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portero
1653309379
По позициям на которых они играют не очень вяжется, туфтой пахнет...
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Garrincha58
1653314057
смех зачем этот посредственный игрочишка нужен Зениту
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