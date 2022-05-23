«Зенит» может подписать Грулева в случае ухода Малкома, Клаудиньо или Мостового

«Зенит» интересуется нападающим «Динамо» Вячеславом Грулевым.
По информации Metaratings, 23-летний форвард нравится главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. Представители «Зенита» уже общались с агентом футболиста Павлом Андреевым.
Более детальные переговоры могут начаться, если летом из «Зенита» уйдет один из игроков атакующей линии: Малком, Клаудиньо или Мостовой. Если этого не случится, петербуржцы, скорее всего, не будут форсировать события в отношении Грулeва.
- Грулев забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Динамо» истекает летом 2025 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Metaratings