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    Грулев – об отношениях со Шварцем: «Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит»

    Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о совместной работе с главным тренером команды Сандро Шварцем.

    – Расскажи о работе под руководством Шварца.

    – Я работаю первый раз с иностранным тренерским штабом. В первую очередь в глаза бросается организованность. Она буквально во всем. Отлажена, как швейцарские часы.

    – Что кардинально новое появилось?

    – Каждый день теория. Она бывает разная: групповая, командная, индивидуальная. С приходом Шварца тренировки стали более разнообразные, более интенсивные.

    Много молодых ребят начали прогрессировать – это не просто так. В каком еще клубе играет и прогрессирует столько воспитанников? Если только в ЦСКА или «Краснодаре».

    – Какие у тебя взаимоотношения со Шварцем?

    – Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит. Постоянно подкалывают меня из-за этого.

    А прилететь может всем – для Шварца нет авторитетов. Если ты потерял мяч, а после этого опускаешь голову и идешь пешком, будь готов к гневу со стороны Сандро. Он очень жестко «пихает» за такое.

    – Лично для тебя Шварц – лучший тренер в карьере?

    – Каждый тренер многое дал мне. С Хохловым я дебютировал в РПЛ. Да, команда не очень удачно тогда играла, но он дал мне путь в Премьер-лигу.

    Каждый в чем-то помог. Спросите меня об этом через десять лет, тогда смогу ответить, лучший ли тренер в моей карьере Сандро Шварц.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22198

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поаккуратней с такими выражениями в наше неоднозначное время. Представляешь какие комменты попёрли бы, скажи это Дзюба.

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