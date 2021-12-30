Грулев – об отношениях со Шварцем: «Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о совместной работе с главным тренером команды Сандро Шварцем.

– Расскажи о работе под руководством Шварца.

– Я работаю первый раз с иностранным тренерским штабом. В первую очередь в глаза бросается организованность. Она буквально во всем. Отлажена, как швейцарские часы.

– Что кардинально новое появилось?

– Каждый день теория. Она бывает разная: групповая, командная, индивидуальная. С приходом Шварца тренировки стали более разнообразные, более интенсивные.

Много молодых ребят начали прогрессировать – это не просто так. В каком еще клубе играет и прогрессирует столько воспитанников? Если только в ЦСКА или «Краснодаре».

– Какие у тебя взаимоотношения со Шварцем?

– Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит. Постоянно подкалывают меня из-за этого.

А прилететь может всем – для Шварца нет авторитетов. Если ты потерял мяч, а после этого опускаешь голову и идешь пешком, будь готов к гневу со стороны Сандро. Он очень жестко «пихает» за такое.

– Лично для тебя Шварц – лучший тренер в карьере?

– Каждый тренер многое дал мне. С Хохловым я дебютировал в РПЛ. Да, команда не очень удачно тогда играла, но он дал мне путь в Премьер-лигу.

Каждый в чем-то помог. Спросите меня об этом через десять лет, тогда смогу ответить, лучший ли тренер в моей карьере Сандро Шварц.

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