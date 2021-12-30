Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грулев: «После потасовки в игре со «Спартаком» болельщики писали: «На кого ты полез, клоун? Ходи и оглядывайся»

Грулев: «После потасовки в игре со «Спартаком» болельщики писали: «На кого ты полез, клоун? Ходи и оглядывайся»

30 декабря 2021, 18:58
5

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал об угрозах со стороны фанатов «Спартака» после матча 11-го тура РПЛ.

— В последнем матче против «Спартака» случилась потасовка. Ты принял в ней активное участие. Почему вы так завелись? Руй Витория тогда после игры сказал: «Карасев должен был развести игроков, поскольку они на тот момент потеряли голову».

— Да там вообще ничего такого не произошло, как по мне. Я просто подбежал заступиться за Заху. Может, со стороны показалось, что я начал провоцировать, но цели такой точно не было, хотел успокоить ситуацию.

Ничего гнилого и грязного не было, обычные эмоции в дерби. Игровая ситуация.

— Отголоски того конфликта давали о себе знать?

— Мне много болельщиков «Спартака» после последней игры писали в директ: «На кого ты там полез, клоун? Ходи и оглядывайся теперь», «Желаю смерти тебе и всем твоим родным».

— И как ты реагируешь на такое?

— Да уже спокойно, не первый раз же. Иногда даже интересно почитать, что нового придумают. В комментариях еще постоянно грязь всякую пишут, семью оскорбляют.

— Отвечаешь кому-то?

— Нет, а смысл? Таким людям отвечать — себя не уважать. Ну ничего ты с ними не сделаешь, поэтому спокойно реагирую.

Грулев: «Можно говорить о доминировании «Зенита», но эту традицию нужно нарушать»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Грулев Вячеслав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1640881431
Главное против власти угроз не писать, а Грулеву можно...
Ответить
111Hunter111
1640881634
И ходит нормально и голешники забивает и своих в обиду не дал.
Ответить
Shotlandets86
1640882463
Свиные сектанты не меняются. Зато как приятно было видеть как Жиго с Джикией Славу зассали.)))
Ответить
Борисыч1
1640916940
Бойтесь Славу - еслиЧо, заглушит любого! )))
Ответить
Niko
1640930406
Бывают же такие упыри. Даже не могу представить что в голове у таких авторов
Ответить
Главные новости
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
1
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
4
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
20
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
Все новости
Все новости
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
20
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
31
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
18
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
13
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+