Грулев: «После потасовки в игре со «Спартаком» болельщики писали: «На кого ты полез, клоун? Ходи и оглядывайся»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал об угрозах со стороны фанатов «Спартака» после матча 11-го тура РПЛ.

— В последнем матче против «Спартака» случилась потасовка. Ты принял в ней активное участие. Почему вы так завелись? Руй Витория тогда после игры сказал: «Карасев должен был развести игроков, поскольку они на тот момент потеряли голову».

— Да там вообще ничего такого не произошло, как по мне. Я просто подбежал заступиться за Заху. Может, со стороны показалось, что я начал провоцировать, но цели такой точно не было, хотел успокоить ситуацию.

Ничего гнилого и грязного не было, обычные эмоции в дерби. Игровая ситуация.

— Отголоски того конфликта давали о себе знать?

— Мне много болельщиков «Спартака» после последней игры писали в директ: «На кого ты там полез, клоун? Ходи и оглядывайся теперь», «Желаю смерти тебе и всем твоим родным».

— И как ты реагируешь на такое?

— Да уже спокойно, не первый раз же. Иногда даже интересно почитать, что нового придумают. В комментариях еще постоянно грязь всякую пишут, семью оскорбляют.

— Отвечаешь кому-то?

— Нет, а смысл? Таким людям отвечать — себя не уважать. Ну ничего ты с ними не сделаешь, поэтому спокойно реагирую.

Грулев: «Можно говорить о доминировании «Зенита», но эту традицию нужно нарушать»