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    Грулев: «После потасовки в игре со «Спартаком» болельщики писали: «На кого ты полез, клоун? Ходи и оглядывайся»

    Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал об угрозах со стороны фанатов «Спартака» после матча 11-го тура РПЛ.

    — В последнем матче против «Спартака» случилась потасовка. Ты принял в ней активное участие. Почему вы так завелись? Руй Витория тогда после игры сказал: «Карасев должен был развести игроков, поскольку они на тот момент потеряли голову».

    — Да там вообще ничего такого не произошло, как по мне. Я просто подбежал заступиться за Заху. Может, со стороны показалось, что я начал провоцировать, но цели такой точно не было, хотел успокоить ситуацию.

    Ничего гнилого и грязного не было, обычные эмоции в дерби. Игровая ситуация.

    — Отголоски того конфликта давали о себе знать?

    — Мне много болельщиков «Спартака» после последней игры писали в директ: «На кого ты там полез, клоун? Ходи и оглядывайся теперь», «Желаю смерти тебе и всем твоим родным».

    — И как ты реагируешь на такое?

    — Да уже спокойно, не первый раз же. Иногда даже интересно почитать, что нового придумают. В комментариях еще постоянно грязь всякую пишут, семью оскорбляют.

    — Отвечаешь кому-то?

    — Нет, а смысл? Таким людям отвечать — себя не уважать. Ну ничего ты с ними не сделаешь, поэтому спокойно реагирую.

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    Источник: Sport24

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