Грулев: «Можно говорить о доминировании «Зенита», но эту традицию нужно нарушать»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.
— «Зенит» находится на другом уровне?
— Не могу сказать, что они прямо на голову выше, но команда, конечно, классная, сыгранная. Плюс у них очень сильные легионеры, которые делают разницу на поле. Но с ними можно играть, мне всегда очень интересно действовать против таких команд.
— Говорить об их доминировании можно?
— Ну а сколько чемпионств они подряд выиграли?
— Три.
— Вот и ответ на вопрос. Наверное, можно. Результаты говорят сами за себя. Но эту традицию можно и нужно нарушать.
- Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ по итогам 18 туров.
- «Динамо» отстает от «Зенита» на 2 очка.
Источник: Sport24