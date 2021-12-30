Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Грулев: «Можно говорить о доминировании «Зенита», но эту традицию нужно нарушать»

    Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    — «Зенит» находится на другом уровне?

    — Не могу сказать, что они прямо на голову выше, но команда, конечно, классная, сыгранная. Плюс у них очень сильные легионеры, которые делают разницу на поле. Но с ними можно играть, мне всегда очень интересно действовать против таких команд.

    — Говорить об их доминировании можно?

    — Ну а сколько чемпионств они подряд выиграли?

    — Три.

    — Вот и ответ на вопрос. Наверное, можно. Результаты говорят сами за себя. Но эту традицию можно и нужно нарушать.

    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ по итогам 18 туров.
    • «Динамо» отстает от «Зенита» на 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      Вайвайнах 7 секунд назад

      Былоб еще пару команд как динамо, уровень поднялся бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +486

      111Hunter111 1 час назад

      Зажать между двух берез и нарушить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2396

      Ziklop 1 час назад

      не надо нарушать ничего, ломать всегда легче.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14741

      Persona_non_Grata > Ziklop 53 минуты назад

      Не будет конкуренции - так и будем на международном уровне выглядеть , как сейчас (((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru