Грулев: «Можно говорить о доминировании «Зенита», но эту традицию нужно нарушать»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

— «Зенит» находится на другом уровне?

— Не могу сказать, что они прямо на голову выше, но команда, конечно, классная, сыгранная. Плюс у них очень сильные легионеры, которые делают разницу на поле. Но с ними можно играть, мне всегда очень интересно действовать против таких команд.

— Говорить об их доминировании можно?

— Ну а сколько чемпионств они подряд выиграли?

— Три.

— Вот и ответ на вопрос. Наверное, можно. Результаты говорят сами за себя. Но эту традицию можно и нужно нарушать.