«Пари НН» может арендовать форварда «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулeв может перейти в «Пари НН» на правах аренды. По данным Legalbet, нижегородцы также интересуются возможностью приобретения 25-летнего форварда. Однако сделка может не состояться из-за перелома большой берцовой кости у Грулева.

В конце июля сообщалось, что он выбыл из строя на два месяца или меньше.