«Пари НН» может арендовать форварда «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулeв может перейти в «Пари НН» на правах аренды. По данным Legalbet, нижегородцы также интересуются возможностью приобретения 25-летнего форварда. Однако сделка может не состояться из-за перелома большой берцовой кости у Грулева.
В конце июля сообщалось, что он выбыл из строя на два месяца или меньше.
- Ранее Грулeв уже выступал за «Пари НН» в аренде во второй части сезона-2019/20.
- В нынешнем сезоне вингер провел 2 матча.
- Контракт Грулева с бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.