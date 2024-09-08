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    «Пари НН» может арендовать форварда «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулeв может перейти в «Пари НН» на правах аренды. По данным Legalbet, нижегородцы также интересуются возможностью приобретения 25-летнего форварда. Однако сделка может не состояться из-за перелома большой берцовой кости у Грулева.

    В конце июля сообщалось, что он выбыл из строя на два месяца или меньше.

    • Ранее Грулeв уже выступал за «Пари НН» в аренде во второй части сезона-2019/20.
    • В нынешнем сезоне вингер провел 2 матча.
    • Контракт Грулева с бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Legalbet

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    08.09.2024 19:13
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1725812480
    ...у него из сезона в сезон спад в игре идёт...
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    neim
    1725849073
    Чем ждать с моря погоды, сидеть на лавке и ждать, когда отправят в аренлу в какой-нибудь задрищенск, валить надо молодым игрокам из Динамо. Не будет им света зелёного при этом тренере.
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