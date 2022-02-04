Карпин – об игроках «Динамо» в сборной: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева и Грулева»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие футболисты «Динамо» могут попасть в состав национальной команды.
«Пристально слежу за командами, где много кандидатов в национальную сборную. За «Динамо» слежу, в «Зените» их ещe больше, смотрю за ЦСКА и «Спартаком». Понятно, что за этими командами хочешь или не хочешь, приходится смотреть больше, чем за другими.
Кого ещe рассматриваем в сборную из «Динамо», кроме Фомина, Смолова, Тюкавина, Макарова и Захаряна? Скопинцева, возможно, будем рассматривать, если он будет играть и будет играть хорошо, то почему нет.
Тот же Грулев. Лесовой пока, к сожалению, на поле в этом году не выходил, посмотрим», – сказал Карпин.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Сборная России 24 марта сыграет с Польшей в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022.
Источник: твиттер «Динамо»