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    Карпин – об игроках «Динамо» в сборной: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева и Грулева»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие футболисты «Динамо» могут попасть в состав национальной команды.

    «Пристально слежу за командами, где много кандидатов в национальную сборную. За «Динамо» слежу, в «Зените» их ещe больше, смотрю за ЦСКА и «Спартаком». Понятно, что за этими командами хочешь или не хочешь, приходится смотреть больше, чем за другими.

    Кого ещe рассматриваем в сборную из «Динамо», кроме Фомина, Смолова, Тюкавина, Макарова и Захаряна? Скопинцева, возможно, будем рассматривать, если он будет играть и будет играть хорошо, то почему нет.

    Тот же Грулев. Лесовой пока, к сожалению, на поле в этом году не выходил, посмотрим», – сказал Карпин.

    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Сборная России 24 марта сыграет с Польшей в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1003

      Борисыч1 44 минуты назад

      Ну вот, 8 игроков уже набрал. Ставь на ворота Шунина, в ЦЗ Евгеньева .Второго ЦЗ сам наберёшь - Россия большая, но лучше всего ставь Дзюбу!!!! )) Лесового можно в запас, пока не играет, а в правые дефы Паршивлюка ставь!!! И будет тебе счастье - только ничего лишнего не тренери, позвони Шварцу, он расскажет что делать. ))

      0
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      Рейтинг: +9425

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну это выглядит, как на безрыбье и рак щука.
      Хотя , по чесноку , выбирать не из кого.

      2
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      Рейтинг: +10617

      playsh > Alekxei Z. 46 минут назад

      Это скорее на перспективу,если,конечно,отбор пройдём.

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