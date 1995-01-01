Карпин – об игроках «Динамо» в сборной: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева и Грулева»

Ну вот, 8 игроков уже набрал. Ставь на ворота Шунина, в ЦЗ Евгеньева .Второго ЦЗ сам наберёшь - Россия большая, но лучше всего ставь Дзюбу!!!! )) Лесового можно в запас, пока не играет, а в правые дефы Паршивлюка ставь!!! И будет тебе счастье - только ничего лишнего не тренери, позвони Шварцу, он расскажет что делать. ))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие футболисты «Динамо» могут попасть в состав национальной команды.
«Пристально слежу за командами, где много кандидатов в национальную сборную. За «Динамо» слежу, в «Зените» их ещe больше, смотрю за ЦСКА и «Спартаком». Понятно, что за этими командами хочешь или не хочешь, приходится смотреть больше, чем за другими.
Кого ещe рассматриваем в сборную из «Динамо», кроме Фомина, Смолова, Тюкавина, Макарова и Захаряна? Скопинцева, возможно, будем рассматривать, если он будет играть и будет играть хорошо, то почему нет.
Тот же Грулев. Лесовой пока, к сожалению, на поле в этом году не выходил, посмотрим», – сказал Карпин.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Сборная России 24 марта сыграет с Польшей в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022.
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