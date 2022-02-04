Карпин – об игроках «Динамо» в сборной: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева и Грулева»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие футболисты «Динамо» могут попасть в состав национальной команды.

«Пристально слежу за командами, где много кандидатов в национальную сборную. За «Динамо» слежу, в «Зените» их ещe больше, смотрю за ЦСКА и «Спартаком». Понятно, что за этими командами хочешь или не хочешь, приходится смотреть больше, чем за другими.

Кого ещe рассматриваем в сборную из «Динамо», кроме Фомина, Смолова, Тюкавина, Макарова и Захаряна? Скопинцева, возможно, будем рассматривать, если он будет играть и будет играть хорошо, то почему нет.

Тот же Грулев. Лесовой пока, к сожалению, на поле в этом году не выходил, посмотрим», – сказал Карпин.