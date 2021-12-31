Грулев: «Если ем исключительно полезную еду, мне на поле становится тяжелее. Такое свойство организма»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о своем отношении к ограничениям в питании для футболистов.

– Сейчас много внимания уделяют питанию футболистов. Карпин запретил в сборной сахар, Джеррард в «Астон Вилле» – кетчуп и майонез. Как в «Динамо» с рационом питания?

– У нас очень все сбалансированно. Вообще нет ничего жирного, но какого-то жесткого запрета на сахар или соусы нет.

– Тебе тяжело даются ограничения в еде?

– Я пробовал несколько раз питаться прямо идеально. Замечаю, что, как только начинаю есть исключительно полезную еду, убираю полностью сахар, все мучное, мне на поле становится тяжелее, чем в обычном режиме.

Ограничение тотального характера мне мешает. Такое свойство организма. Понятно, если ты находишься в недельном цикле, нельзя пойти поесть в Макдональдс или выпить колы. А в целом просто не надо злоупотреблять.

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