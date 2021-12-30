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  • Грулев: «Согласен с Карпиным, что у российских футболистов есть проблемы с психологией»

Грулев: «Согласен с Карпиным, что у российских футболистов есть проблемы с психологией»

30 декабря 2021, 22:44
2

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о роли психологии в футболе, а также вспомнил о проблемах в начале своей карьеры.

– Был момент, когда ты хотел бросить футбол?

– У меня были сложности в карьере, особенно в переходном возрасте. В 15-17 лет нестабильно играл. Меня из основы переводили во вторую команду. Были качели такие: сегодня отлично, а завтра безобразно.

В такие моменты очень тяжело. Лезут мысли, что если не попаду в основную команду, отправят в низшие лиги, так там и затухну.

– Что помогало в такие моменты?

– Упорство и вера в себя. Внутренний стержень у меня такой, что не могу сломаться.

– Карпин после матча с Хорватией сказал, что как раз у российских футболистов есть проблемы с психологией. Разделяешь его мнение?

– Согласен, что есть такая проблема. Но это все индивидуально. Если ты выходишь на поле и боишься играть из-за того, что соперник сильнее, то ты в заведомо проигрышной позиции.

Я всегда стараюсь действовать на поле раскрепощенно и кайфовать от процесса.

Грулев: «Можно говорить о доминировании «Зенита», но эту традицию нужно нарушать»

Грулев: «После потасовки в игре со «Спартаком» болельщики писали: «На кого ты полез, клоун? Ходи и оглядывайся»

Грулев – об отношениях со Шварцем: «Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Грулев Вячеслав Карпин Валерий
Комментарии (2)
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Юрэс
1640918379
С чем БЛ...........!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?
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vladimir-7
1640933110
У самого Карпина огромная проблема с психологией и уже много лет, чего скрывать-то.
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