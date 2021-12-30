Грулев: «Согласен с Карпиным, что у российских футболистов есть проблемы с психологией»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о роли психологии в футболе, а также вспомнил о проблемах в начале своей карьеры.

– Был момент, когда ты хотел бросить футбол?

– У меня были сложности в карьере, особенно в переходном возрасте. В 15-17 лет нестабильно играл. Меня из основы переводили во вторую команду. Были качели такие: сегодня отлично, а завтра безобразно.

В такие моменты очень тяжело. Лезут мысли, что если не попаду в основную команду, отправят в низшие лиги, так там и затухну.

– Что помогало в такие моменты?

– Упорство и вера в себя. Внутренний стержень у меня такой, что не могу сломаться.

– Карпин после матча с Хорватией сказал, что как раз у российских футболистов есть проблемы с психологией. Разделяешь его мнение?

– Согласен, что есть такая проблема. Но это все индивидуально. Если ты выходишь на поле и боишься играть из-за того, что соперник сильнее, то ты в заведомо проигрышной позиции.

Я всегда стараюсь действовать на поле раскрепощенно и кайфовать от процесса.

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