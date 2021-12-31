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  • Грулев: «Чтобы уезжать в Европу, надо полностью реализовать себя в РПЛ»

Грулев: «Чтобы уезжать в Европу, надо полностью реализовать себя в РПЛ»

31 декабря 2021, 00:23
6

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал, когда хочет попробовать свои силы в Европе.

– В детстве тебе довелось играть на «Олд Траффорд». Ты говорил, что аж мурашки по коже пробегали. Есть желание вернуться на этот стадион в качестве игрока топ-клуба?

– Я и сейчас играю за топ-клуб. У нас прекрасный стадион, болельщики. Еще огромное спасибо нашим агрономам, у нас лучший газон в РПЛ. Даже в декабре приятно было играть на таком поле.

– А вообще есть мысли попробовать себя в Европе?

– В будущем хотелось бы, конечно.

– В каком чемпионате?

– Не особо важна страна. Скажу так: любая из топ-5 европейских лиг. Вот как Головин ушел, например, в «Монако» – что-то в таком ключе. Я имею в виду не только клуб, но и сам статус Саши, когда он переходил.

Тогда Головин уже закрепился в соборной, был одним из лучших в РПЛ. В таком случае действительно есть смысл пробовать свои силы в Европе.

– То есть сначала надо достичь потолка в России?

– Да. Чтобы уезжать в европейский чемпионат, надо полностью реализовать себя в РПЛ.

– Есть клуб, в который готов пешком пойти, если позовут?

– В детстве бы ответил, что это «Реал Мадрид». Но когда стал уже профессиональным футболистом, то вообще исчезли все клубные предпочтения. Остались команды, которым я симпатизирую, но вот так, чтобы клуб-мечта, такого нет.

Грулев: «Можно говорить о доминировании «Зенита», но эту традицию нужно нарушать»

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Грулев Вячеслав
Комментарии (6)
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inzek
1640905098
реализовать себя в РПЛ....в финансовом плане
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CSKA471
1640905846
Ничего ты не сможешь с такими мыслями
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Борисыч1
1640916722
Груля суровый кемеровский парень. У него всё серьёзно и основательно. Удачи, Слава!
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portero
1640926274
Ну во первых и нет предложений, потому как уровень недостаточно высок, а на малую зарплату да в млабый клуб, лавку протирать смысла нет. Так что прав Гурулёв, давай здесь сначала стань топом...
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