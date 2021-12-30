Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Грулев: «Чтобы уезжать в Европу, надо полностью реализовать себя в РПЛ»

    Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал, когда хочет попробовать свои силы в Европе.

    – В детстве тебе довелось играть на «Олд Траффорд». Ты говорил, что аж мурашки по коже пробегали. Есть желание вернуться на этот стадион в качестве игрока топ-клуба?

    – Я и сейчас играю за топ-клуб. У нас прекрасный стадион, болельщики. Еще огромное спасибо нашим агрономам, у нас лучший газон в РПЛ. Даже в декабре приятно было играть на таком поле.

    – А вообще есть мысли попробовать себя в Европе?

    – В будущем хотелось бы, конечно.

    – В каком чемпионате?

    – Не особо важна страна. Скажу так: любая из топ-5 европейских лиг. Вот как Головин ушел, например, в «Монако» – что-то в таком ключе. Я имею в виду не только клуб, но и сам статус Саши, когда он переходил.

    Тогда Головин уже закрепился в соборной, был одним из лучших в РПЛ. В таком случае действительно есть смысл пробовать свои силы в Европе.

    – То есть сначала надо достичь потолка в России?

    – Да. Чтобы уезжать в европейский чемпионат, надо полностью реализовать себя в РПЛ.

    – Есть клуб, в который готов пешком пойти, если позовут?

    – В детстве бы ответил, что это «Реал Мадрид». Но когда стал уже профессиональным футболистом, то вообще исчезли все клубные предпочтения. Остались команды, которым я симпатизирую, но вот так, чтобы клуб-мечта, такого нет.

    Грулев: «Можно говорить о доминировании «Зенита», но эту традицию нужно нарушать»

    Грулев: «После потасовки в игре со «Спартаком» болельщики писали: «На кого ты полез, клоун? Ходи и оглядывайся»

    Грулев – об отношениях со Шварцем: «Пацаны шутят, что Сандро меня больше всех любит»

    Грулев: «Согласен с Карпиным, что у российских футболистов есть проблемы с психологией»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru