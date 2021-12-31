Грулев: «Чтобы уезжать в Европу, надо полностью реализовать себя в РПЛ»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал, когда хочет попробовать свои силы в Европе.

– В детстве тебе довелось играть на «Олд Траффорд». Ты говорил, что аж мурашки по коже пробегали. Есть желание вернуться на этот стадион в качестве игрока топ-клуба?

– Я и сейчас играю за топ-клуб. У нас прекрасный стадион, болельщики. Еще огромное спасибо нашим агрономам, у нас лучший газон в РПЛ. Даже в декабре приятно было играть на таком поле.

– А вообще есть мысли попробовать себя в Европе?

– В будущем хотелось бы, конечно.

– В каком чемпионате?

– Не особо важна страна. Скажу так: любая из топ-5 европейских лиг. Вот как Головин ушел, например, в «Монако» – что-то в таком ключе. Я имею в виду не только клуб, но и сам статус Саши, когда он переходил.

Тогда Головин уже закрепился в соборной, был одним из лучших в РПЛ. В таком случае действительно есть смысл пробовать свои силы в Европе.

– То есть сначала надо достичь потолка в России?

– Да. Чтобы уезжать в европейский чемпионат, надо полностью реализовать себя в РПЛ.

– Есть клуб, в который готов пешком пойти, если позовут?

– В детстве бы ответил, что это «Реал Мадрид». Но когда стал уже профессиональным футболистом, то вообще исчезли все клубные предпочтения. Остались команды, которым я симпатизирую, но вот так, чтобы клуб-мечта, такого нет.

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