14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»

Объявлен список номинантов на премию «Джентельмен года», которую вручает «Комсомольская правда». Она вручается за поступки и джентльменское поведение на поле и за его пределами.
Стать лауреатом могут российские футболисты и игроки, выступающие в российских клубах.
Полный список номинантов выглядит так:
- Станислав Агкацев («Краснодар»),
- Эдуард Сперцян («Краснодар»),
- Андрей Мостовой («Зенит»),
- Игорь Дивеев (ЦСКА),
- Иван Обляков (ЦСКА),
- Иван Сергеев («Динамо»),
- Александр Максименко («Спартак»),
- Роналдо Сесар Соареш дос Сантос («Ростов»),
- Дмитрий Воробьев («Локомотив»),
- Гиорги Шелия («Ахмат»),
- Гамид Агаларов («Динамо Мх»),
- Солтмурад Бакаев («Акрон»),
- Вячеслав Грулев («Пари НН»),
- Юрий Дюпин («Сочи»).
В прошлом году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
На первом этапе проходит голосование среди болельщиков, в котором определяется тройка претендентов. Далее именитые российские тренеры и специалисты выберут победителя.
Источник: «Комсомольская правда»