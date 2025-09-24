14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»

Объявлен список номинантов на премию «Джентельмен года», которую вручает «Комсомольская правда». Она вручается за поступки и джентльменское поведение на поле и за его пределами.

Стать лауреатом могут российские футболисты и игроки, выступающие в российских клубах.

Полный список номинантов выглядит так:

В прошлом году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

На первом этапе проходит голосование среди болельщиков, в котором определяется тройка претендентов. Далее именитые российские тренеры и специалисты выберут победителя.