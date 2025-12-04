В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов прокомментировал наказание для Андрея Талалаева.

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» на три матча.

В игре со «Спартаком» он показал нецензурный жест в адрес арбитра и получил красную карточку.

– КДК дал три матча дисквалификации Талалаеву за жест. И было сказано, что жест был в адрес скамейки «Спартака». Был ли разговор после матча с Талалаевым? Может, были извинения?

– Нет. Мы остались в стороне от всей этой истории. Мне добавить нечего.