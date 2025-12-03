Бубнов призвал пожизненно дисквалифицировать Талалаева за его жест со «Спартаком»

Александр Бубнов заявил, что главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева надо пожизненно дисквалифицировать за его поведение.

В матче «Балтика» – «Спартак» (1:0) Кирилл Левников сначала показал Талалаеву желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону рефери, а после – красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи.

Талалаев был вызван на заседание КДК РФС, он может получить дополнительную дисквалификацию.

«Как сделать минимальную дисквалификацию, если он рецидивист? Ему ж уже год [условно] дали в Первой лиге. Сейчас по регламенту минимальное наказание – три месяца дисквалификации и 500 тысяч рублей штраф. По регламенту. И это минимальное!

Максимально я б ему пожизненную дисквалификацию дал – и пускай идeт куда хочет», – сказал Бубнов.