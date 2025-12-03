Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов призвал пожизненно дисквалифицировать Талалаева за его жест со «Спартаком»

Бубнов призвал пожизненно дисквалифицировать Талалаева за его жест со «Спартаком»

3 декабря, 18:28
23

Александр Бубнов заявил, что главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева надо пожизненно дисквалифицировать за его поведение.

  • В матче «Балтика» – «Спартак» (1:0) Кирилл Левников сначала показал Талалаеву желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону рефери, а после – красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи.
  • Талалаев был вызван на заседание КДК РФС, он может получить дополнительную дисквалификацию.

«Как сделать минимальную дисквалификацию, если он рецидивист? Ему ж уже год [условно] дали в Первой лиге. Сейчас по регламенту минимальное наказание – три месяца дисквалификации и 500 тысяч рублей штраф. По регламенту. И это минимальное!

Максимально я б ему пожизненную дисквалификацию дал – и пускай идeт куда хочет», – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Быстров оценил идею назначения Талалаева в «Спартак» 2
Дмитриев ответил Талалаеву: «Так про «Спартак» никто не должен говорить» 18
Губерниев назвал трех лучших российских тренеров 9
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Бубнов Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1764777157
Бубников, а что он тебе лично сделал? может таких блогеров убрать пожизненно из эфирного поля
Ответить
suchi-69
1764777460
Про беспредел свиносудьи хЛевникова старый энурезник почему-то скромно везде предпочитает не вспоминать
Ответить
Alemann
1764778197
В местной редакции уверены, что нам интересно читать, что там очередной клоун выперднул?
Ответить
...короче
1764778904
...ну, что тут скажешь? Настоящие кореша)...
Ответить
Красногвардейчик
1764779082
Да что там!!! Приговорить к 5 годам расстрела...каждый день стрелять, до полусмерти))) ВО ДУРИЛА этот Бубнов))
Ответить
vick-north-west
1764779248
Ну он же решил, раз Станковичу можно, то я еще круче покажу. Жаль, разминулся со Станковичем, хотя нет - 0:3 у Спартака было в июле...
Ответить
Volrad777
1764782603
Год дисквалификации и будет норм. Иначе все почувствовают вседозволенность.
Ответить
Cleaner
1764784441
Чего мелочиться то, РАССТРЕЛЯТЬ Талалаева и точка! Бубнов, у тебя нужно отобрать калькулятор и пожизненно запретить подсчитывать футбольные действия!!!...(((
Ответить
Айболид
1764785955
"Басуха" нонче прям жжжОт .
Ответить
СПОРТ 21 века
1764800349
Личная неприятность, это же сразу видно. Он и Балтике желал провалиться (ставил в начале сезона её в самый конец предполагаемой итоговой таблицы), и постоянно оценивал её старания и игру в футбол на самом низком уровне. Калининградцев вообще унижал. Говорил, что там живут дилетанты и колхозники, которые ходят не на Балтику, а на топ-клубы. И фанатов якобы там единицы, и футбол никогда не был развит. Говорил, что этот клуб вообще нужно исключить, потому что он ненужный. "Не дай бог Балтика станет чемпионом..." — это тоже его слова. Поэтому сейчас калининградцы с двойной самоотдачей играют свои матчи, доказывая всем таким скептикам, в том числе и товарищу Бубнову, обратное...
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
Вчера, 18:40
1
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
Вчера, 18:18
10
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»
Вчера, 18:12
14
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
Вчера, 17:51
3
Сафонов: «Ощущение, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне»
Вчера, 17:38
8
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
Вчера, 17:27
Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»
Вчера, 17:12
11
ФотоКисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025»
Вчера, 17:02
3
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА
Вчера, 16:47
9
ВидеоИгрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан»
Вчера, 16:30
19
Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»
Вчера, 16:01
24
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 15:47
1
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»
Вчера, 15:20
21
ЦСКА хочет подписать воспитанника «Зенита» зимой
Вчера, 15:15
5
Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»
Вчера, 15:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 