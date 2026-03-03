Расшифрованы слова Соболева, сказанные в адрес скамейки «Зенита» после гола «Балтике»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выругался матом, когда забил победный мяч в ворота «Балтики» после выхода на замену.
- Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- «Зенит» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Соболева на 79-й минуте.
- Форвард забил в официальном матче впервые с 27 сентября. Ему не удавалось отличиться на протяжении 12 игр.
Празднуя взятие ворот, Соболев обратился к кому-то на скамейке запасных «Зенита».
«Сюда посмотри, *** [нафиг]! Уважайте, *** [блин], сука, меня!» – приводит цитату форварда «Первый спорт».
Источник: «Бомбардир»