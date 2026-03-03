Расшифрованы слова Соболева, сказанные в адрес скамейки «Зенита» после гола «Балтике»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выругался матом, когда забил победный мяч в ворота «Балтики» после выхода на замену.

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Зенит» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Соболева на 79-й минуте.

Форвард забил в официальном матче впервые с 27 сентября. Ему не удавалось отличиться на протяжении 12 игр.

Празднуя взятие ворот, Соболев обратился к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

«Сюда посмотри, *** [нафиг]! Уважайте, *** [блин], сука, меня!» – приводит цитату форварда «Первый спорт».