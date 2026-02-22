Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Матч Кубка России могут перенести в Химки из-за плохого состояния поля на одной из арен

Матч Кубка России могут перенести в Химки из-за плохого состояния поля на одной из арен

Вчера, 13:52
6

Встречу 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Арсенал» – «Локомотив» могут перенести из Тулы в другой город.

С высокой долей вероятности встреча, запланированная на 5 марта, пройдет в Химках.

Комиссия РФС, которая в пятницу проинспектировала стадион «Арсенал» в Туле, оказалась недовольна состоянием поля.

Окончательное решение будет принято в начале следующей недели. У «Арсенала» есть несколько дней, чтобы решить вопрос с качеством газона. Сообщается, что к решению вопроса подключился уже и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

  • Игра 5 марта должна начаться в 18:30 мск.
  • «Арсенал» – единственный клуб не из РПЛ, который остался в розыгрыше Кубка.
  • Первый домашний матч в Первой лиге в этом году у туляков запланирован на 9 марта с ульяновской «Волгой».

В «Динамо» назвали единственную задачу на сезон
Тюкавин назвал клуб, на который у него «особенный настрой» 4
Тюкавин заявил, что у «Динамо» есть турнир важнее РПЛ 7
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1771758708
можно картошку сажать после культивации
Ответить
Красногвардейчик
1771759598
И чё....в СССР всегда на таких играли))
Ответить
zigbert
1771759936
О чем же думали раньше? Вообще это уже не первый случай переноса матча на другой стадион.
Ответить
lordmrv
1771760539
А точно Дюмин губернатор? Или он помогает по старой памяти?
Ответить
Красногорск_Фан
1771762431
Прикольно. Собирался в Тулу, в итоге одену тапочки и съезжу в Химки. Надеюсь поле останется плохим )))
Ответить
