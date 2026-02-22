Матч Кубка России могут перенести в Химки из-за плохого состояния поля на одной из арен

Встречу 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Арсенал» – «Локомотив» могут перенести из Тулы в другой город.

С высокой долей вероятности встреча, запланированная на 5 марта, пройдет в Химках.

Комиссия РФС, которая в пятницу проинспектировала стадион «Арсенал» в Туле, оказалась недовольна состоянием поля.

Окончательное решение будет принято в начале следующей недели. У «Арсенала» есть несколько дней, чтобы решить вопрос с качеством газона. Сообщается, что к решению вопроса подключился уже и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.