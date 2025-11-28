Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина

Игроки «Зенита» не игнорировали акцию РФС в память о Никите Симоняне в гостевом ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0).

Журналист Иван Карпов после встречи обратил внимание, что среди игроков петербуржцев траурная повязка был лишь у Нуралы Алипа.

«Только защитник сборной Казахстана почтил память легенды «Спартака» и российского футбола таким образом.

«Грустно, что футболисты «Зенита» так халатно отнеслись к акции с траурными повязками», – написал журналист.

Телеграм-канал «#вЗените» заявил, что Карпов неправ, говоря о том что игроки проигнорировали акцию скорби:

«На кадрах трансляции видно, что перед стартовым свистком повязки были у футболистов, однако, в какой-то момент оказалось, что повязки плохо держатся – игроки начали их поправлять, и в итоге, судя по кадрам, было принято решение на саму игру выйти без них.

Ряд футболистов «Динамо» тоже снял повязки по ходу матча. Накануне большинство игроков «Краснодара» играло без повязок, но на это никто не обратил внимание», – говорится в сообщении.