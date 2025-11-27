Агент Баринова заявил о провокации болельщиков «Спартака»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о конфликте игрока с болельщиками «Спартака».
«Что случилось? Провоцировали, а потом извинились, все нормально. Как провоцировали? Ругались нецензурно в адрес Баринова», – сказал Банатин.
- После ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» – «Спартак» (2:3) Баринов подошeл к трибуне, где сидели болельщики красно-белых. Фанаты показывали игроку непристойные жесты, в ответ футболист нецензурно выругался.
- Баринов провел полный матч и получил предупреждение на 90+6-й минуте.
Источник: «РБ Спорт»