Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Спартака»

Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Спартака»

27 ноября 2025, 10:27

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги кубкового матча со «Спартаком».

  • «Локо» уступил в ответной игре на своем поле со счетом 2:3.
  • По сумме двух матчей (3:6) клуб вылетел из четвертьфинала Пути РПЛ.

– Что помешало сегодня? Казалось, что «Локомотив» очень тяжело бежит.

– Что касается первого тайма, то он был достаточно неплохим. Наши контрвыпады, атаки были острые. Повели, но необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. Надо признать, что второй тайм совершенно не получился. «Спартак» владел преимуществом и замены соперника добавили, в отличии от нас. Мы с вами говорили про состояние и надеялись, что ребятам хватит времени, но было видно, что соперник чуть‑чуть побыстрей.

– Ситуация с пропущенным мячом в первом тайме… Три футболиста «Спартака» были ближе к мячу, чем игроки «Локомотива». О чeм это может говорить?

– Необязательный мяч, потому что дистанция была длинная, и добивание. Суммарный момент. Невнимательность, потому что необходимо играть с игроками и не давать работать сопернику на добивании. В принципе, опять 1:0, и как дальше бы сложилась ситуация, если бы продолжали играть в своей манере… Сегодня надо признать, второй тайм не удался.

Еще по теме:
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян» 1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева» 7
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 17
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
4
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
2
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
9 сентября
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
9 сентября
3
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+