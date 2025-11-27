Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги кубкового матча со «Спартаком».

«Локо» уступил в ответной игре на своем поле со счетом 2:3.

По сумме двух матчей (3:6) клуб вылетел из четвертьфинала Пути РПЛ.

– Что помешало сегодня? Казалось, что «Локомотив» очень тяжело бежит.

– Что касается первого тайма, то он был достаточно неплохим. Наши контрвыпады, атаки были острые. Повели, но необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. Надо признать, что второй тайм совершенно не получился. «Спартак» владел преимуществом и замены соперника добавили, в отличии от нас. Мы с вами говорили про состояние и надеялись, что ребятам хватит времени, но было видно, что соперник чуть‑чуть побыстрей.

– Ситуация с пропущенным мячом в первом тайме… Три футболиста «Спартака» были ближе к мячу, чем игроки «Локомотива». О чeм это может говорить?

– Необязательный мяч, потому что дистанция была длинная, и добивание. Суммарный момент. Невнимательность, потому что необходимо играть с игроками и не давать работать сопернику на добивании. В принципе, опять 1:0, и как дальше бы сложилась ситуация, если бы продолжали играть в своей манере… Сегодня надо признать, второй тайм не удался.