Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков сказал, почему у всех игроков команды, кроме Нуралы Алипа, не было траурных повязок в память о Никите Симоняне в матче с «Динамо».
Петербуржцы победили москвичей в гостевом ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).
«У всех она упала с рук. Мы не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли», – сказал Горшков.
- Единственный гол в матче забил Андрей Мостовой с пенальти на 29-й минуте.
- «Динамо» выиграло в первой встрече со счетом 3:1 и прошло в следующий раунд по итогам двух поединков. «Зенит» вылетел в путь регионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»