Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков сказал, почему у всех игроков команды, кроме Нуралы Алипа, не было траурных повязок в память о Никите Симоняне в матче с «Динамо».

Петербуржцы победили москвичей в гостевом ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«У всех она упала с рук. Мы не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли», – сказал Горшков.