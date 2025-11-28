Введите ваш ник на сайте
Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита»

Сегодня, 08:45
6

Защитник «Зенита» Юрий Горшков сказал, почему у всех игроков команды, кроме Нуралы Алипа, не было траурных повязок в память о Никите Симоняне в матче с «Динамо».

Петербуржцы победили москвичей в гостевом ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«У всех она упала с рук. Мы не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли», – сказал Горшков.

  • Единственный гол в матче забил Андрей Мостовой с пенальти на 29-й минуте.
  • «Динамо» выиграло в первой встрече со счетом 3:1 и прошло в следующий раунд по итогам двух поединков. «Зенит» вылетел в путь регионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Динамо Горшков Юрий
